‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’, el documental que estrenará Netflix

El documental ‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’, que recorre la vida del hombre detrás del ícono musical mexicano, llegará a Netflix el próximo 30 de octubre con un total de cuatro capítulos, según informó la plataforma este jueves.

En un comunicado, la plataforma reveló un adelanto de la serie dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, el cual busca ser un “homenaje que duele bonito y que revela el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez (nombre real de Juan Gabriel)”.

La serie documental cuenta con material inédito y de archivo con lo que ofrece un “acceso sin precedente a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear”.

A través de los cuatro episodios, el documental ofrecerá una historia “íntima y reveladora” sobre Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de cientos de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida.

“Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo”, aseveró el boletín.

Fallecido de un infarto en agosto de 2016, a los 66 años, en Santa Mónica (EE.UU.), Juan Gabriel fue uno de los más importantes cantantes mexicanos, compuso para más de 200 artistas y vendió más de 30 millones de discos.

Canciones como ‘No tengo dinero’, ‘Esta rosa roja’, ‘Qué divino amor’, ‘En esta primavera’ o ‘Siempre en mi mente’, marcaron desde principios de 1970 toda una época de éxitos ininterrumpidos.

‘El divo de Juárez’ recibió durante su carrera más de mil discos de oro, platino y multiplatino, fue elegido Personalidad del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2009, y consiguió además doce Premios Billboard por Artista del año, Hot Latin Track, Disco del Año y Dueto del año, entre otros galardones.

El Premio Orgullosamente Latino ‘Trayectoria Latina’ (2004), el Ondas y el MTV Music Award (ambos en 1999), son otros ejemplos de su larga lista de reconocimientos.

En 2006, el rey de España, entonces Juan Carlos I, le impuso el Laurel de oro y Excelencia universal. Y hasta posee un día dedicado a él en Los Ángeles (EE.UU.), el 5 de octubre.