Kenny y Kiara celebran 15 años de carrera

Los hermanos Kenny y Kiara Pérez están a punto de celebrar sus 15 años en la escena de la música típica panameña, un hito que conmemorarán a lo largo de todo el año. Para marcar el comienzo de esta festividad hicieron el lanzamiento de la canción El grubeo, compuesta por Luis Baso.

Además, están preparando una recopilación de temas para incluir en un álbum especial que destacará 15 años de éxitos musicales. Kiara también anunció la organización de dos eventos, uno en la ciudad capital y otro en el interior del país, con un enfoque distinto: serán íntimos, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de compartir en un ambiente más cercano y personal que el de los bailes tradicionales.

Kiara revela detalles de cómo nació el nuevo tema. “Uno siempre anda buscando a qué cantarle, pero las cosas salen cuando uno no las planea. Hace unos meses subí una foto a mis redes con el tema de No digas te amo si me acabas de conocer, entonces la gente empezó a reaccionar y me di cuenta de que se identificaron mucho”.

“Contacté a Luis Baso, el mismo que hizo Tu propia medicina, una de las canciones que más ha sonado en los últimos años, y le digo: ‘Oye, ¿te atreves a escribir algo sobre esto? Creo que es algo que la gente cantaría’ y así salió El grubeo”, revela la cantante.

Fue un trabajo de varios meses. “Pasamos por un proceso de producción de quitar, poner y cambiar, porque la música siempre es un viaje. La sentíamos tan buena y con tanto potencial, que la guardamos desde octubre que estaba lista para lanzarla en enero”.

Ya salió el video oficial. Está publicado en el canal de YouTube. Kiara expresa que fue hecho con mucho cariño. “Nos enfocamos en hacer algo a la altura de la canción porque el público siempre merece lo mejor. Nos fuimos para Cerro Azul con la producción ejecutiva con todos los muchachos que pusieron muchos granitos de arena para que el video fuera posible. Ya está disponible para que lo vayan a ver”.

En cuanto a las reacciones, “hemos visto que las mujeres en redes sociales dicen que Kiara lo dijo por todas, dijo lo que no nos atrevíamos a decir. Soy mujer y canto en femenino, pero los hombres también la pueden dedicar, por eso no hay ningún problema, porque hay bandidas también”.

El grubeo es el inicio de la celebración de los 15 años. “Mucha gente que nos ha apoyado a lo largo de nuestra carrera se ha presentado en los eventos, entre 2022 y 2023, y nos ha pedido canciones que ni nosotros recordamos que habíamos grabado. Por lo que hemos decidido hacerle un remake a todos esos éxitos y hacer un álbum de 15 años. En octubre, la música estará en la calle, para hacer un evento aniversario”.

Luego, seguirán grabando material inédito. Tienen alrededor de 56 temas grabados y quieren seguir grabando, pero antes desean hacerle un homenaje a esas canciones que los llevaron a los oídos de la gente.

“Nos gustaría hacer un evento en la ciudad y también hacer algo en el interior, porque la realidad es que en los dos puntos hay público que nos ha apoyado, así que todo el mundo podrá disfrutarlo. Queremos hacer algo íntimo con toda esta gente que quiera compartir con nosotros, que podamos conversar, que no sea tan formal”.

En redes sociales los pueden conseguir en tres cuentas: @kennyykiaraoficial, @kennypoficial y @kiarapoficial. “Siempre estamos compartiendo contenido en las plataformas digitales. También tenemos el canal de Youtube, Spotify.