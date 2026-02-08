La bandera panameña brilla en el show de medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl no es solo el evento deportivo del año; es la plataforma cultural definitiva.

Este domingo, los corazones de más de 4 millones de panameños latieron con más fuerza cuando, entre luces y coreografías, la bandera de Panamá hizo su histórica aparición en el show de medio tiempo del cantante Bad Bunny.

Por primera vez, el tricolor nacional se lució en este escenario, marcando un antes y un después para la presencia del país en la cultura pop global.

La bandera fue captada en pantalla mientras Bad Bunny cerraba su show con su hit musical Debi Tirar Más Foto, en el cual comenzó a mencionar a los países latinos, entre esos Panamá.