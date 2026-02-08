  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

La bandera panameña brilla en el show de medio tiempo del Super Bowl

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Participants partake in the performance onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Participants partake in the performance onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) THEARON W. HENDERSON / Getty Images via AFP
Por
Lourdes García Armuelles
  • 08/02/2026 22:10
La aparación de la bandera pone al país en el mapa mental de audiencias que quizás no están familiarizadas con la región

El Super Bowl no es solo el evento deportivo del año; es la plataforma cultural definitiva.

Este domingo, los corazones de más de 4 millones de panameños latieron con más fuerza cuando, entre luces y coreografías, la bandera de Panamá hizo su histórica aparición en el show de medio tiempo del cantante Bad Bunny.

Por primera vez, el tricolor nacional se lució en este escenario, marcando un antes y un después para la presencia del país en la cultura pop global.

La bandera fue captada en pantalla mientras Bad Bunny cerraba su show con su hit musical Debi Tirar Más Foto, en el cual comenzó a mencionar a los países latinos, entre esos Panamá.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bad Bunny performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) KEVIN C. COX / Getty Images via AFP
bad-bunny-monta-la-fiesta-latina-en-el-super-bowl-LI19779323

Estallido en redes

Minutos después de la aparición, las redes sociales estallaron. Bajo etiquetas como #PanamaEnElSuperBowl y #OrgulloNacional, miles de usuarios compartieron capturas de pantalla del momento exacto.

El diputado José Pérez-Barboni aprovechó la oportunidad y escribió: “De la Feria Internacional de David al Super Bowl. Que gran orgullo ver nuestra bandera ondear en el espectáculo de medio tiempo . Gracias tocayo Benito por resaltar nuestros orígenes, culturas y tradiciones como región latinoamericana. Un SuperBowlLX para la historia”.

¿Por qué es importante este suceso?

La aparación de la bandera pone al país en el mapa mental de audiencias que quizás no están familiarizadas con la región.

La noche del Super Bowl 2026 no solo será recordada por el resultado del juego o el despliegue técnico del show, sino por ese segundo donde los colores de nuestra bandera le dijeron al mundo: “Aquí está Panamá”.

Lo Nuevo