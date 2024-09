La biblioteca de Rogelio Sinán

Hay tres o cuatro cosas que recuerdo de mi escuela primaria. La primera, sus escaleras anchas con pasamanos gruesos del pabellón principal, que a mis seis años me parecían altas, muy altas, y en cuyo rellano siempre imaginaba que me esperaba la Tulivieja o el Hombre sin Cabeza.

La segunda es su salón de costura. Sí, costura. Corrían los primeros años de la década del ochenta y la Escuela República de Chile tenía un cuartito minúsculo, casi un ático, destinado para las clases de costura con la maestra cuyo nombre he olvidado. Entonces no sabía por qué las manos de la maestra me asombraban tanto, de tan blancas y achurraditas que eran; o por qué sus ojos lucían como el mar y su acento era tan peculiar, seseante. Ella nunca dijo nada, pero muchos años después sabría que era una de los tantos españoles que salieron de su país huyéndole a la dictadura franquista.

La tercera cosa eran los balcones del edificio de apartamentos que se “incrustaba” en el patio principal de la escuela: allí vivían familias gunas y durante el recreo podíamos ver las faldas de colores y las blusas de molas secándose al sol. La cuarta, y este es un recuerdo que ahora me parece extraordinario, era su biblioteca.

La Escuela República de Chile, construida en Calidonia, había destinado el salón más grande, el único con aire acondicionado, a la biblioteca. Cada semana, como parte del horario escolar, teníamos una hora de “Biblioteca”, que consistía en lo siguiente: entrar a ese salón fresquito con libros hasta el techo, tomar el que quisiéramos, elegir una banca de la enorme mesa oval que llenaba el espacio y dedicarnos a leer, sin hacer ruido. Si surgía algún murmullo, la maestra y la bibliotecaria decían: “Lectura silenciosa, por favor”.