La Compañía Giro 8 abordará su mirada acerca del amor

Esta pieza es parte del programa del Festival de Artes Escénicas (FAE) 2024. La función será el viernes 19 de abril en el Ateneo de la Ciudad del Saber. Con la dirección y coreografía de Joisy Amorim, “la obra no solo retrata, sino que celebra la esencia del amor, trazando su viaje desde las reflexiones filosóficas de Sócrates, Platón y Aristóteles hasta las discusiones y conceptos más contemporáneos, inmersos en la complejidad de las relaciones humanas”, detalla su ficha técnica.

El amor y sus facetas

La obra habla de las relaciones humanas, de las distintas facetas del amor: el amor propio, pero a un nivel en el que la persona se ama tanto, que al resto de los demás no le importa. Del amor no correspondido, el amor que se torna molesto. “La dramaturgia corporal también cuenta esas historias, además de las letras, las coreografías bailadas no necesariamente son representadas por las letras, ya que hay un paralelo, pero sí en la dramaturgia corporal se muestran esas historias, de modo que si la música estuviese ausente, se continúa viendo en la trama esos diferentes amores”, comentó.

Para realizar la obra, primero se abordó el tema del amor y luego se buscó la música para la dramaturgia. La coreógrafa Joisy Amorim consideró que la música de María Bethania representaba lo que quiere presentar en la danza. “Fue una decisión creativa de usar exclusivamente la música de María Bethania para toda la obra. Es una obra de danza contemporánea, pero hecha para públicos masivos”.

La escenografía y los vestuarios están hechos de papel. Esto cumple un rol en la dramaturgia, porque representa lo fugaz del amor, o sea, está allí, se transforma, se rompe y desaparece a veces. “Es débil, frágil. El papel representa esa metáfora del cuidado que se tiene con el otro, a veces, si el amor no se trata con cuidado, se rompe o se destruye. El amor se transforma en otras formas. El papel escenográficamente cumple varias funciones”, concluyó.