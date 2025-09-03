La deuda pendiente con la población LGBTIQ+

Si hacemos un análisis o una valoración de la situación respecto a los derechos humanos de la población LGBTIQ+, es evidente que no solo se vulneran derechos fundamentales y constitucionales conforme a lo que dispone la Constitución Política de la República de Panamá, específicamente, en su Título III, Capítulo 1°, sobre los Derechos y Deberes Individuales y Sociales (Garantías Fundamentales). El artículo 17 señala lo siguiente:'Las autoridades de la República de Panamá están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona'.Si bien nuestra Constitución no hace ningún tipo de excepción para estos derechos fundamentales, también es cierto que la población LGBTIQ+, conjuntamente con la sociedad civil, ha manifestado, reiteradamente, las dificultades que mantiene la comunidad para el acceso a la justicia, privándolos de ejercer plenamente los que ellos consideran sus derechos.