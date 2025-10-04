La ‘dolce vita’ tropical

Cuando Elisabetta Falaschi vio el local que le ofrecían justo a la entrada del Casco Viejo, dudó. Se trata de un sector muy diferente al que manejaba en San Francisco; no tan estable y con un persistente problema de estacionamiento. Sin embargo, el espacio, ubicado en calle 13, en el área conocida como el Terraplén le ofrecía unas interesantes ventajas: diferentes ambientes, una vista inmejorable y la vibra que ofrecen los lugares con historia. Algo a lo que ella estaba ya acostumbrada en su natal Italia, donde trabajaba ofreciendo experiencias turísticas. Luego de mucho pensarlo, decidió mudar su Salotto Italiano, restaurante que tenía más de cuatro años en un espacio de segunda planta, a una esquina transitada, frente a un parque, donde los transeúntes pueden detenerse y disfrutar de algunos bocadillos y unas cervezas frías en mesas cubiertas con paraguas en sus afueras, o tomarse un café, una copa de vino o un refresco con una merienda ligera, en el ambiente de la planta de calle o subir al segundo piso donde está el comedor formal para degustar una comida completa acompañada de uno de los interesantes vinos que guarda en su cava. O tal vez vivir una experiencia inmersiva con personajes de otras épocas, escuchar música en vivo o bailar, dependiendo de su programa de eventos. Allí ofrece valet parking, por lo que llegar al área ya no es un problema. “El salotto es parte importante de la casa, porque es la sala de estar. Tradicionalmente es el lugar donde se reciben los huéspedes, donde se celebran los momentos importantes”, explica Elisabetta. Es el lugar que siempre está ordenado y elegante y al que no dejan pasar a los chicos de la casa. Pero salotto también es una tradición europea. “Eran los lugares que acogían a los intelectuales, donde se daban las reuniones de intelectuales que hablaban de cultura, de poesía... y no eran cosas aburridas, se divertían”, agrega. “Nos gustó este doble significado de ‘salotto’, como lugar de encuentro, de convivio, donde la gente pueda compartir momentos, pero donde también se crezca, se comparta cultura”, destaca. Por eso, en el local siempre hay arte, iniciando por un mural de una mujer guna pintado por Mario Saldaña. También hay exposiciones temporales con artistas invitados, hay talleres de escritura y encuentros de poesía o de música. Pero claro, la protagonista principal es la gastronomía italiana. “Utilizamos los productos típicos italianos que tengan una denominación de origen, pero utilizamos lo más que se puede los productos locales, porque es mejor. Menos viaja un producto, más fresco. Y por eso todos los vegetales, y sobre todo, el pescado, es local. Panamá ofrece mucho”, afirma. Elisabetta y su esposo se esmeraron en buscar un chef experimentado, aunque no necesariamente con experiencia en la cocina italiana. “Las recetas que aportamos para el menú del restaurante era las que la abuela nos preparaba desde pequeños, la tía, la mamá. Hemos reutilizado todas estas recetas tradicionales de la familia, con una ejecución más fina, con una presentación gourmet, pero son recetas básicas, caseras, de la familia y esta genuinidad es la que normalmente aprecian más nuestros clientes”, asegura. En cuanto a la música en vivo, esta ha ido variando: jazz, boleros, algo del espíritu local. “La idea es desarrollar ‘la dolce vita’, pero tropical. Dolce vita porque es la imagen de Italia y tropical estamos en Panamá, es el trópico, es nuestra realidad”, cuenta. Y es una experiencia que encuentra muy valiosa.

El recorrido

La planta baja es colorida, la pieza principal es el mural de Mario Saldaña. Las paredes tienen colores claros, el sitio luce muy iluminado. “En esta parte servimos un menú más liviano, un almuerzo del día, una focaccia. Hacemos emparedados, tostadas, es algo tipo brunch, explica Elisabetta. Al fondo, están las escaleras que nos llevan a la segunda planta, con una colorida decoración tropical, muy panameña. Ya arriba, nos recibe un salón más elegante y sobrio. “También es una sala donde hacemos eventos y las presentaciones de música en vivo”, comenta. En la oferta de eventos destacan las cenas temáticas en las que se ambienta el espacio de acuerdo al tema elegido. Ya se han celebrado algunas basadas en el renacimiento italiano o en obras de Dante Alighieri, o relacionada con Botticelli. En cada una de ellas se afina un menú especial, la sala se ambienta y se prepara la música y un video inmersivo con apoyo de la inteligencia artificial. Elisabetta guarda una sorpresa para este fin de año. La sala, con amplios ventanales ofrece salida a un balcón que en primer plano luce el Casco, luego el mar, la Avenida Balboa el skyline en la bahía. La segunda planta alberga también un pequeño salón privado donde se mantiene la cava, inicialmente de vinos italianos que el salotto ofrece para acompañar las comidas o para disfrutar de una noche de diversión. “Algunos los compramos acá y otros los estamos importando porque así podemos garantizar al cliente la calidad y el precio”, detalla. Los vinos que importan son de casas vinícolas pequeñas de la Toscana del Piamonte y de Venecia. Próximamente llegará una nueva selección.

La degustación