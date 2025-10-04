La ‘dolce vita’ tropical

Iniciamos con unos cuadritos de focaccia servidos como mini sándwich, con queso mozzarella y tomate. 'Se hace con la misma masa de la pizza y para hacerla, se hidrata varias veces durante su crecimiento cuando la levadura está haciendo su trabajo', informa Elisabetta. El pan está tostadito, suave. El queso, muy cremoso. Provoca comer todo el plato, pero hay que ser cautos. Recién empezamos. Nos decidimos por pasta, pero es muy difícil decidirse por una en específico. 'La pasta al filetto de tomate se hace con tomates de Boquete. Cuando están bien rojos, se pelan y se utiliza el filete que está adentro y queda riquísima. La sorrentina, que es la más famosa, se sirve con ñoquis, lleva tomate, albahaca y queso mozzarella. Se pone a gratinar un poquito', continúa. Están los rigatoni en salsa boloñesa de la abuela Clara... pasta con mariscos, pescado o langostinos. Tradicionales como la puttanesca... hay que decidir... Elisabetta sugiere hacer una degustación de tres y finalmente llegamos a un acuerdo:Iniciamos con los fettuccine en salsa de pesto de pistacho y ricota, receta de una vecina siciliana. 'El pesto de pistacho tiene aceite extra virgen, queso parmesano y un poquito de agua. Se le añade ricota que añade cremosidad y baja la intensidad del pistacho', describe. El sabor del pistacho está presente pero no sobrecoge el paladar. Acompañamos con La Segreta, il bianco, Sicilia DOC (Grecanico 40%, Chardonnay 20%, Grillo 20%, otras variedades 20%). 'Sus viñedos están cerca del volcán por lo que los suelos aportan muchos minerales. Es un vino seco, fuerte. Me encantan los vinos sicilianos porque tienen mucha fruta sin ser dulces y tienen mucha mineralidad', destaca Elisabetta. Con su acidez, el vino hace un justo balance con la cremosidad del pesto. Continuamos con unos fusilli al filetto de tomate, 'hecho a base de tomate, ajo albahaca, aceite de oliva. No es una pasta pesada, es una pasta muy fresca. Es la pasta del verano, las que te hacen cuando estás de vacaciones, pasas la mañana en la playa y después vuelves a casa. Es ligerita', detalla. La salsa es muy fácil de comer, con sabores muy naturales. La pasta se encarga de recoger toda la salsa posible y lograr un bocado muy jugoso. Acompañamos con un E’SSENZA (Conte Guicciardini, Ottosecoli) Sangiovese 100%. 'No hablamos de esencia, sino la traducción de ‘es sin’, porque se trata de un vino sin sulfitos agregados. La casa Guicciardini celebró su octavo siglo de existencia. Es un vino rebelde y va muy bien con comidas frescas, con el tomate y sobre todo con la albahaca', recomienda. La degustación de pastas finaliza con unos ravioles de queso ricota y trufa negra. La pasta es hecha en casa por el chef, cocida al dente y servida con generosos filetes de trufa que aportan un toquecito amargo, que dicen tiene la calidad de ayudar a la digestión. Su sabor se suaviza con el queso, que viene a dar un equilibrio. Para acompañar a la trufa, se requiere de un vino más robusto, un CHIANTI CLASSICO RISERVA de Brancaia (Sangiovese 80%, Merlot, 20%) Es un chianti muy diferente, un vino redondo que se puede tomar solo, o con un chocolate no es necesariamente para acompañar con la comida. Se le nota el paso de los años, es elegante, estable, tiene frutos rojos, cereza, ciruela'. Es un vino muy elegante del que guardamos un poco para acompañar uno de los postres. Vamos con un volcán de chocolate negro con corazón de chocolate con helado de vainilla. El tinto lo acompaña con elegancia, pero luego lo probamos con Duzí, un zibibbo vino licoroso de Sicilia, de la casa Baglio Baita Alagna. Con madera muy presente, notas a higos secos, uvas pasas y miel, que destacan el sabor del chocolate. Pero no hemos terminado. Probamos también un pie de limón. Su acidez rebaja el dulce del vino, se siente menos la miel, más las pasas. El punto final, ahora sí, un espresso. Qué delicioso almuerzo cargado de conocimiento, historia, cultura y ricos sabores. El menú se completa con entrantes, platos fuertes con pescados y carnes, postres y algunas especialidades. En http://www.salottoitalianobistrot.com encontrará también la carta de vinos y su programa de eventos.