Dorindo Cortez: ‘El proyecto de plebiscito sobre el Parlacen es propaganda y taquilla’

Un fallo que me genera ciertas dudas. La Constitución otorga al Tribunal Electoral (TE) la condición constitucional de reglamentar los temas electorales. No sé hasta dónde ese fallo, que sabemos es definitivo, está entrando a tratar temas que solo debe ver el tribunal. La Corte tiene razón en cuanto que el artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlacen establece que la escogencia debe ser universal y directa, hasta ahora no ha sido así, fueron listas cerradas. Aunque lo existente fue reglamentado por el TE en su momento (...) el gran reto del TE es cómo hacer unas elecciones universales y directas, al tiempo que se cumplan con lo que dice el tratado que habla que debe estar la representación política e ideológicas de los Estados parte, además elegirse como se hace con los diputados nacionales.