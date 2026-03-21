La otra historia del Canal: identidad, despojo y memoria en Panamá

Tras la expulsión de la población, la Zona del Canal fue reorganizada como un 'pueblo de compañía', controlado completamente por el gobierno estadounidense.No existía propiedad privada: viviendas, comercios y servicios pertenecían a la administración del canal. Además, se consolidó un sistema de segregación racial institucionalizado, con comunidades separadas para trabajadores blancos (gold roll) y negros (silver roll).La antigua diversidad urbana y cultural fue reemplazada por un espacio funcional, diseñado exclusivamente para la operación del canal.