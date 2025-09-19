La primera IA para producir frutas y hortalizas apunta a revolucionar el sector agrícola

La<b> primera plataforma de inteligencia artificial (IA)</b> desarrollada para la <b>producción agrícola de frutas y hortalizas</b> apunta a revolucionar el sector con más automatización y sincronización de procesos, además de mayor integración entre sistemas y equipos, de modo que se reduzcan errores y se eliminen barreras en el uso de las distintas soluciones tecnológicas.<i>'Ofrece una nueva manera de interactuar con los datos, las aplicaciones y las máquinas dentro de una empresa agroalimentaria',</i> comentó a EFE José Luis Molina, director ejecutivo de la empresa española Hispatec que ha desarrollado <b>Margaret Personal Assistant, una IA creada a la medida de las necesidades de las compañías y cooperativas agrícolas.</b><i>'Nos acompaña para quitarnos tareas repetitivas, facilitarnos el trabajo diario y permitir que el talento humano se centre en lo que realmente aporta valor'</i>, apuntó Molina, que en julio presentó esta IA en Chile y este miércoles hizo lo propio en Perú, donde espera integrarse en la producción de sus productos estrella como el arándano, el aguacate, los espárragos y la uva.Esta IA generativa integra las distintas soluciones desarrolladas en los últimos treinta años por Hispatec para ofrecer, mediante una simple conversación de WhatsApp, consultas sobre inventarios, registro de personal, datos de producción, reportes meteorológicos, entre otros elementos, y a partir de ello elaborar gráficos o propuestas de planificación de campañas que ayuden a tomar decisiones a los responsables de la empresa.La interacción puede hacerse incluso por mensajes de voz y en distintos idiomas, incluido el quechua, la lengua nativa más hablada de América.