La Real Academia Española defiende elección de Panamá para acoger Congreso de Lengua

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, aseguró este lunes que la propuesta para elegir Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) ha seguido el procedimiento “de siempre”, ante las acusaciones del Instituto Cervantes de que se trata de una imposición.

“Lo normal es que acabe celebrándose en Panamá”, dijo Muñoz Machado al finalizar la presentación en Madrid de novedades del diccionario de la lengua española.

Lo que falta es que los gobiernos de España y Panamá se pongan de acuerdo, precisó.

Muñoz Machado recordó que la propuesta para que Panamá sea la sede fue aprobada por la asociación de academias de la lengua española (Asale) en el CILE celebrado en Arequipa (Perú) en octubre pasado, aunque no se anunció en aquel momento debido a la tensión con el Instituto Cervantes.