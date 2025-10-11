La rebelión de los inquilinos: así estalló la huelga que sacudió Panamá en 1925

En octubre de 1925, barrios obreros de la Ciudad de Panamá y Colón se convirtieron en el epicentro de un conflicto que sacudió la joven república: miles de trabajadores y familias declararon la huelga inquilinaria, una movilización masiva contra el alza de los alquileres que terminó en represión, heridos y cambios institucionales parciales que marcaron la política urbana de la época. El movimiento —organizado por la emergente Liga de Inquilinos y Subsistencia, vinculada al Sindicato General de Trabajadores— fue la expresión más clara hasta ese momento del descontento social acumulado en la primera década republicana. Las raíces del conflicto fueron legales y económicas. En febrero de 1925 el Estado aprobó la llamada Ley No. 29, que, indirectamente, facilitó incrementos en los costos de la propiedad y despertó la especulación inmobiliaria; muchos propietarios respondieron elevando entre un 25% y un 50% los alquileres de cuartos y viviendas que acogían a la mano de obra urbana. La escasez de vivienda digna, el hacinamiento en los 'cuartos de madera' y la precariedad de salarios explican por qué la medida impactó con tanta dureza en los sectores populares.