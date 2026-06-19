¿Qué pasaría si tuviera segundos de ventaja para salvar su vida o para evitar un ataque físico por parte de su pareja?, ¿qué pasaría si supiera reconocer la triada de la agresión inminente?

¿Qué es la “triada de la agresión inminente”? en el lenguaje corporal se refiere a la combinación de tres señales únicas que indican que algo grave está a punto de ocurrir: el ceño fruncido, tensión en la mandíbula y dilatación de las fosas nasales son las señales claves. Otros signos comunes incluyen puños cerrados, pecho hinchado, desabrocharse la ropa, quitarse prendas, remangarse la camisa o realizar tirones en la ropa y, mantener una postura tensa y erguida para intimidar.

Las emociones crean expresiones faciales que ofrecen señales instantáneas del estado emocional de los demás. Al igual que las emociones, las expresiones son inmediatas y transitorias, algunas duran segundos, sin embargo, saber reconocerlas durará toda la vida.

Recuérdelo amigo lector, las emociones pueden continuar si el desencadenante persiste. Los estados de ánimo duran más: segundos, minutos, horas, días y a veces, años, en especial cuando hablamos de depresión, asco, odio y desprecio.

La triada de la agresión inminente la detona, de hecho, el miedo. Este puede volverse peligroso cuando las opciones de congelamiento y huida son limitadas, transformándose en ira cuando se activa la respuesta de lucha.

Pasado el miedo y, por fracciones de segundos, una persona se armará de valor y pasará a la ira, desencadenada por la injusticia o la obstrucción de sus objetivos, comparte las mismas vías neuronales que la agresión ofensiva y puede, en el 97% de los casos, motivar una respuesta violenta (psicológica, verbal y principalmente física).

Paralelamente a la ira, aparecerán 2 emociones más y, es aquí, donde se forma la triada de la muerte; estas dos emociones son: 1) el asco, el cual se relaciona con la aversión, con eliminar o rechazar algo tóxico o desagradable. Aquí, debo revelarle algo, existe el asco moral, el cual tiene una base social, provocada por las violaciones morales. 2) el desprecio, este se relaciona con la percepción de estatus y superioridad moral, devaluando y menospreciando a los demás.

¿Le cuento algo impactante? investigaciones del comportamiento humano y análisis conductual posterior a discursos de líderes de grupos extremistas, revelaron expresiones elevadas de ira, asco y desprecio en sus seguidores hasta tres meses después.

Aún se desconoce el mecanismo detonante de este fenómeno, pero una posibilidad es que los miembros del grupo que experimentan ira, disgusto y desprecio buscan tener una congruencia emocional para con su líder. Otra posibilidad es que los líderes, sin darse cuenta, predisponen el comportamiento violento extremo al transmitir emociones peligrosas. Tras una investigación extensa, los estudios preliminares de la universidad de Princeton muestran que la predisposición a la ira, el disgusto y el desprecio genera pensamientos, lenguaje y comportamientos hostiles que pueden llegar fácilmente a la muerte.

Más allá de la violencia grupal, las personas experimentan agresión y violencia de forma individual. Las estadísticas estiman que el 41% de las mujeres, principalmente latinas, han sufrido violencia de género desde los 15 años.

Una de cada cuatro mujeres y uno de cada ocho hombres a nivel global sufren violencia doméstica que afecta no solo a las personas, sino también a sus familias y sociedad. Las consecuencias de estas acciones son: homicidios, suicidios, lesiones, traumas.

Hablemos de las señales corporales... ¿podrían salvar su vida si las reconoce? ¡Sí!

Arrugar la nariz se asocia con el asco profundo, un nivel innato de asco que nos ayuda a sobrevivir al evitar sustancias u objetos potencialmente peligrosos. Arrugar la nariz arrastra el labio superior hacia arriba y las cejas hacia abajo.

En la ira, el ceño se fruncirá, la mirada podrá tensarse y se disminuirá el número de parpadeos, la respiración se hará visiblemente resistente (se verá el pecho subir o bajar) por ello, las fosas nasales se abren al máximo, los puños estarán cerrados, se tensará la mandíbula, se bajará el rostro, pero se mantendrá la mirada fija en la víctima.

El desprecio se verá con una subida asimétrica del labio, no importa si es derecho o izquierdo, pero lo notará en uno de los lados... si se combinara con una risa, se le reconocería como una risa sádica o de desprecio.

La capacidad de reconocer una agresión inminente puede ser útil para la policía, lo que permite intervenciones de protección y guardar las distancias. También puede ser útil para las personas con mayor probabilidad de sufrir x tipo de violencia.

Las personas que han experimentado agresión pueden reconocer mejor la ira. De hecho, se afirma que los “magos de la verdad”, excepcionalmente hábiles para detectar mentiras, crecieron en hogares donde reconocer las emociones era una estrategia de supervivencia para evitar el abuso. En ese contexto, tiene sentido.

Las víctimas a menudo no pueden escapar de relaciones abusivas debido a la posibilidad de una escalada de violencia, el estigma, el aislamiento, la falta de un lugar adonde ir, la desigualdad económica y la falta de servicios o ayuda policial y gravísimas deficiencias en el sistema judicial.

En estos casos, el saber reconocer esta triada, es el primer paso importante para salvar su vida y la de los suyos, así que le recomiendo mil y una vez, tome en este 2026 un taller de lenguaje corporal.