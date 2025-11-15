La tumba del chamán

Ambos nacimos en Colón. Mi madre, hija de emigrantes catalanes a Panamá, nació aquí y trabajaba en la Zona Libre de Colón. Conoció a mi papá, un gallego que trabajaba en la refinería de Puerto Pilón. De esa unión nacimos Carlos y yo. Cuando papá se jubiló, regresó a España con su familia. Carlos tenía dos años y yo cuatro. Allí nos criamos en un pueblito que está cerca de una de las minas de oro más extensas del Imperio romano: Las Médulas, que formaba parte de un sistema de explotación aurífera. De haber crecido rodeado de ruinas surge el interés por la arqueología junto a las leyendas ligadas con los árabes. Recuerdo de muy joven pedirle a mi papá que me contase sobre las Cuevas de los Moros: un conjunto de pozos hechos por los romanos para explotar el oro, pero que el imaginario popular transformó en cuevas de árabes. Carlos y yo estudiamos en Santiago de Compostela. Él se convirtió en historiador del arte y yo en arqueóloga. En España estudiabas arqueología matriculándote en Geografía e Historia. Cuando llegabas al tercer año, se hacía la especialidad. Descubrí que había un departamento en la Universidad Complutense de Madrid que te daba la opción de hacer Antropología y Arqueología americana, y allá fui. Para entonces yo conocía las publicaciones de la Universidad de Harvard sobre las excavaciones de Sitio Conte. Desde Madrid le escribí al Patronato de Panamá Viejo y Julieta de Arango me informó que no se hacían excavaciones allí. Sin embargo, un tal Richard Cooke [el célebre arqueólogo inglés (1946-2023) que trabajaba en el Smithsonian y cuyas investigaciones han sido fundamentales para conocer nuestro pasado precolombino] trabajaba en Cerro Juan Díaz. Acto seguido le escribí a Richard y me ofrecí de voluntaria, porque quería conocer mi país. Así fue como regresé a Panamá.