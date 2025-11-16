Comienza referéndum en Ecuador sobre Asamblea Constituyente y bases militares extranjeras

Ecuador vota este domingo un referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa con cuatro preguntas que marcarán su futuro político, al decidir en dos de ellas el establecimiento de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución y el permiso para la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. En las otras cuestiones, Noboa plantea reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y eliminar la financiación pública a los partidos políticos para que únicamente puedan recibir fondos privados. Se trata del décimo referéndum que votan los ecuatorianos en los últimos veinte años, la mayoría a iniciativa de los presidentes de turno, como una herramienta electoral para demostrar su aceptación popular y tener el respaldo para poner en marcha las reformas y líneas maestras de sus proyectos políticos.

En esta ocasión, Noboa ha puesto al voto la decisión de continuar con la actual Constitución, instaurada en 2008 por iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017) o iniciar el proceso para una nueva carta magna que permita combatir al crimen organizado con mayor “mano dura” y flexibilizar los marcos regulatorios para la llegada de inversiones privadas y la creación de empleo. El presidente, reelegido en abril de este año hasta 2029, dio este paso después de que la Corte Constitucional anulara una serie de leyes emblemáticas de su nuevo mandato, al haber sido tramitadas de manera exprés y contener disposiciones consideradas inconstitucionales por el alto tribunal ya que vulneraban derechos fundamentales. Las bases militares extranjeras están prohibidas por la actual Constitución, motivo por el que Estados Unidos salió en 2009 de la base de Manta, a la que ahora la administración de Donald Trump planea volver, y establecer un nuevo emplazamiento en Salinas, también en la costa ecuatoriana, si gana el ‘Sí’.