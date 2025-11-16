Comienza referéndum en Ecuador sobre Asamblea Constituyente y bases militares extranjeras

El referéndum se desarrolla en 4.463 centros de votación a lo largo de diez horas, desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) y hasta las 17.00 (22.00 GMT), cuando cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio en el que no se espera que haya resultados concluyentes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de las 21.00 (2.00 GMT del lunes 17 de noviembre).En esta jornada no habrá sondeos a boca de urna, y aunque en días anteriores circularon encuestas que proyectaban un posible triunfo del ‘Sí’, el resultado final es una incógnita, tras una campaña donde la oposición, encabezada por la correísmo y el movimiento indígena, han llamado a votar ‘No’ a modo de protesta y rechazo al Gobierno de Noboa.Para la cita se han desplegado en todo el país aproximadamente 57.000 policías y 61.000 militares con la misión de custodiar los recintos electorales, en medio de la peor crisis de violencia de la historia del país, que va camino a consolidarse en la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica, con proyecciones de cerrar 2025 con un récord de 52 por cada 100.000 habitantes.