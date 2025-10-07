La voz de las mujeres resuena en la nueva edición de ‘Torrente de Canciones’

El talento femenino vuelve a tomar protagonismo con la segunda edición de <b>'Torrente de Canciones'</b>, un programa cultural organizado por el <b>Centro Cultural de España- Casa del Soldado</b>, en alianza con la <b>Fundación Tocando Madera</b>, que busca fortalecer los lazos musicales entre España y Panamá a través del intercambio artístico y la creación colectiva.<b>Del 16 al 18 de octubre</b>, el <b>Casco Antiguo</b> será escenario de este encuentro que reunirá a destacadas figuras de la canción de autor, con una programación que combina talleres, conversatorios y un concierto de cierre.La cantautora española <b>Raquel Lúa</b> encabezará esta edición, trayendo a Panamá su propuesta musical que fusiona el fado, el flamenco y la música mediterránea. Su participación promete abrir un diálogo sonoro entre las raíces ibéricas y las expresiones musicales latinoamericanas.Por Panamá, la trovadora <b>Jazmín Muñoz</b>, reconocida por su defensa de la décima y su compromiso con la tradición popular, compartirá escenario y <b>conocimientos junto al músico y educador </b><b>José Augusto Broce</b><b>,</b> ambos encargados de los talleres que se realizarán los días <b>16 y 17 </b>de octubre en la sede del Centro Cultural de España–Casa del Soldado, ubicada en el Paseo Esteban Huertas del Casco Viejo.