PANAMÁ

La voz de las mujeres resuena en la nueva edición de ‘Torrente de Canciones’

Por
Deborah Peña
  • 07/10/2025 14:56
La cantautora española Raquel Lúa encabezará esta edición, trayendo a Panamá su propuesta musical que fusiona el fado, el flamenco y la música mediterránea.

El talento femenino vuelve a tomar protagonismo con la segunda edición de “Torrente de Canciones”, un programa cultural organizado por el Centro Cultural de España- Casa del Soldado, en alianza con la Fundación Tocando Madera, que busca fortalecer los lazos musicales entre España y Panamá a través del intercambio artístico y la creación colectiva.

Del 16 al 18 de octubre, el Casco Antiguo será escenario de este encuentro que reunirá a destacadas figuras de la canción de autor, con una programación que combina talleres, conversatorios y un concierto de cierre.

La cantautora española Raquel Lúa encabezará esta edición, trayendo a Panamá su propuesta musical que fusiona el fado, el flamenco y la música mediterránea. Su participación promete abrir un diálogo sonoro entre las raíces ibéricas y las expresiones musicales latinoamericanas.

Por Panamá, la trovadora Jazmín Muñoz, reconocida por su defensa de la décima y su compromiso con la tradición popular, compartirá escenario y conocimientos junto al músico y educador José Augusto Broce, ambos encargados de los talleres que se realizarán los días 16 y 17 de octubre en la sede del Centro Cultural de España–Casa del Soldado, ubicada en el Paseo Esteban Huertas del Casco Viejo.

La cantautora española Raquel Lúa y Jackie Plummer formarán parte del evento.

“El objetivo de Torrente de Canciones no es llevar a cabo un taller teórico, sino generar un espacio de intercambio de experiencias entre cantautores”, explicaron los organizadores del programa.

La primera edición del encuentro dejó una huella positiva, reuniendo a más de 25 participantes en los talleres y congregando a cerca de 100 personas en el concierto final, lo que demuestra el creciente interés por este tipo de propuestas culturales en el país.

El evento culminará con un concierto especial el viernes 17 de octubre en el Teatro Amador, donde Raquel Lúa se presentará junto a Jackie Plummer como invitada especial, prometiendo una velada de fusiones sonoras que celebrará la diversidad y el talento femenino.

Con esta nueva edición, Torrente de Canciones se consolida como una plataforma esencial para el intercambio cultural entre España y Panamá, destacando la creatividad, la colaboración y el poder transformador de la música.

