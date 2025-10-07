La voz de las mujeres resuena en la nueva edición de ‘Torrente de Canciones’

El talento femenino vuelve a tomar protagonismo con la segunda edición de “Torrente de Canciones”, un programa cultural organizado por el Centro Cultural de España- Casa del Soldado, en alianza con la Fundación Tocando Madera, que busca fortalecer los lazos musicales entre España y Panamá a través del intercambio artístico y la creación colectiva.

Del 16 al 18 de octubre, el Casco Antiguo será escenario de este encuentro que reunirá a destacadas figuras de la canción de autor, con una programación que combina talleres, conversatorios y un concierto de cierre.

La cantautora española Raquel Lúa encabezará esta edición, trayendo a Panamá su propuesta musical que fusiona el fado, el flamenco y la música mediterránea. Su participación promete abrir un diálogo sonoro entre las raíces ibéricas y las expresiones musicales latinoamericanas.

Por Panamá, la trovadora Jazmín Muñoz, reconocida por su defensa de la décima y su compromiso con la tradición popular, compartirá escenario y conocimientos junto al músico y educador José Augusto Broce, ambos encargados de los talleres que se realizarán los días 16 y 17 de octubre en la sede del Centro Cultural de España–Casa del Soldado, ubicada en el Paseo Esteban Huertas del Casco Viejo.