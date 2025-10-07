Consejo de Gabinete: Estos fueron los 3 anuncios que se dieron este martes 7 de octubre

Este martes, el presidente José Raúl Mulino se reunió con sus ministros y durante esta sesión del Consejo de Gabinete se tomaron tres decisiones, en su mayoría de cáracter económico.El Consejo de Gabinete, de este martes 7 de octubre, aprobó una serie de resoluciones enfocadas en la infraestructura digital y la estabilidad del sector eléctrico del país.<b>1- Autorización de dos nuevas concesiones de cables submarinos</b>Se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a firmar contratos de concesión por 20 años con dos sociedades <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-tendra-mas-cables-submarinos-los-3-grandes-beneficios-NB16539127" target="_blank">(Telcosub para el sistema CSN-1 y Trans Caribbean Fiber Systems, Inc. para el sistema TAM 1)</a></b> para instalar y operar dos nuevos cables submarinos. Esto busca mantener a Panamá como un hub digital regional e incrementar la contividad del país.Además, el Gabinete aprobó un ajuste al alza en el canon de concesión por el uso del fondo marino (de $0.35 a $0.60 por metro cuadrado), ya que el valor no se actualizaba desde el año 2000.