Las mujeres también se hacen espacio en la industria tecnológica de Panamá

Panamá apunta hacia disminuir la disparidad de género en la industria tecnológica nacional y construye más oportunidades para las mujeres jóvenes en este sector con el proyecto de capacitación del Centro Regional de Excelencia en Ciberseguridad (CREC) del ITSE Educación Superior de Ciclo Corto, en alianza con la empresa española de ciberseguridad, BeDisruptive.

De esta manera se responde a las dos principales necesidades del sector tecnológico en el país: la falta de participación femenina y la falta de oportunidades de trabajo para la población joven.

El pasado martes, más de 200 estudiantes de este proyecto se graduaron como la segunda generación del CREC, como especialistas en ciberseguridad con especialización en Análisis de riesgo cibernético (MSS/SOC) y Hacking Ético. En esta ocasión, las estudiantes femeninas representaron un 40% de los graduandos.

“Pienso que al graduarse 40% de mujeres en este programa de ciberseguridad estamos rompiendo paradigmas, porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Global de Naciones Unidas es el tema de igualdad de género y poder incorporar cada vez más mujeres en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad”, mencionó Lilia Lu, CEO de la compañía de coaching tecnológico, Llaso Consultores, quien también tuvo la oportunidad de participar en el panel ‘Cyber Training Day’ junto a otras expertas en tecnología, en la jornada de graduación.

“Nos llena de mucha satisfacción que más del 30% de los graduandos sean mujeres. Hoy puedes mirar hacia atrás y ver que son mujeres a un gran nivel. No solamente en Panamá sino a nivel mundial existe una subrepresentación de la participación femenina en temas de tecnología, que además son las áreas de mayor oportunidad, eso quiere decir que no solamente estamos dando la oportunidad para profesionalización requerida por el sector productivo, sino que tenemos esa mirada de no dejar nadie atrás” dijo la Dra. Milena Gómez Cedeño, gerente educativa rectora del ITSE.

Por su parte, Javier Marín, socio de BeDisruptive para América Latina y el Caribe, señaló que uno de los objetivos de este programa es garantizar la exposición de las jóvenes graduadas al mercado laboral tecnológico en el país, lo que no solo impactará las vidas de las mismas sino que también tendrá un gran cambio en el ecosistema del campo tecnológico.

“Sabemos que las que van a pasar por nuestro centro de operaciones de ciberseguridad van a tener un cambio de vida, se van a hacer profesionales del sector de una vez, en periodos muy cortos comparados con otras industrias. La materia prima en la economía digital es el cerebro de un joven con ganas y Panamá así como Centroamérica está lleno de jóvenes con ganas”, destacó Marín, en conversación con La Estrella de Panamá.

Lu también mencionó que para seguir cerrando la brecha, la educación es una parte fundamental y a lo que las mujeres tienen que apostar para incorporarse al trabajo en la industria tecnológica nacional. “Se requiere más que ese 40% que se va a incorporar poco a poco. Esto va a ayudar a que haya más oportunidades para las mujeres y de poder también transmitir ese conocimiento a las futuras generaciones”, mencionó Lu a ‘La Decana’.

Esta y otras expertas como Mónica Arboleda, directora de disponibilidad de TI Banistmo; Silvia Batista, jefa del Equipo de Respuestas a Incidentes de Seguridad de la Información (C-SIRT) de la Autoridad Nacional para la Innovación de Panamá y Rosa Chan, directora ejecutiva de Centauri Technologies Corporation, coincidieron que una parte importante de la inclusión de la mujer en este campo se basa en la comunicación y en el trabajo en equipo junto al género masculino.

Retos y resoluciones

Las expertas también determinaron que algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres en este campo laboral, además de la baja participación femenina, aptitudes como la poca valentía para atreverse a emprender y la falta de habilidades de negociación son algunos de los factores que privan a las mujeres de oportunidades en la industria.

Mientras que la falta de apoyo en las diferentes facetas de la vida de la mujer también impide que estas puedan avanzar en el ámbito profesional.

“Estudiar ciberseguridad no las impide de ser madres, no les impide ser abuelas, no les impide seguir creciendo, hacer sus maestrías y sus especializaciones. Tienen que seguir estudiando porque ese conocimiento les va a dar herramientas para abrir caminos, para romper esas barreras que se nos van interponiendo en cada proyecto”, aconsejó Arboleda a las mujeres que deseen incursionar en el campo de la tecnología o la ciberseguridad.

Tanto las expertas, como el equipo del ITSE, señalaron la importancia que tiene para ellos seguir cerrando la brecha de género en los temas tecnológicos así como en el campo de trabajo. Actualmente la institución de formación académica tiene la intención de reconvertir las estadísticas que mencionan a las mujeres como subrepresentadas en la industria y sumar cada vez más a profesionales femeninas panameñas en la fuerza de trabajo tecnológica del país, así apostando por la paridad.