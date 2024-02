Las temporadas de teatro se estrechan en Panamá

“Eso no solamente afecta a la industria del teatro, sino a todas las expresiones artísticas en general. Los conciertos de música clásica atraen a un público y los conciertos de música popular atraen a otro tipo de público. Los cálculos se hacen en base a las proyecciones del público que se podrían traer a un espectáculo específico”, sostuvo.

‘El saloncito de Abdiel’

El director de teatro Abdiel Tapia ofrece una nueva propuesta para aquellos que desean asistir a producciones alternativas: ‘El saloncito de Abdiel’, una iniciativa que explora encuentros íntimos teatrales. Desde El Inspector, Diario de un loco y La Casa de Bernarda Alba son parte de la cartelera que ha presentado Tapia en ‘El saloncito de Abdiel’.

“En mi caso en particular, yo hago temporadas cortas porque mis obras son especiales. Son obras que la gente, en términos generales, no consume, pero hay un público, ese público es limitado y la cantidad de funciones es limitada”.

El ofrecer este tipo de contenido hace que la temporada sea corta, detalló Tapia a este medio. Todo depende del género de la obra. Presentar obras como Hamlet de William Shakespeare es mucho más difícil de exponer (...) Panamá es una ciudad chica. La ciudad de Panamá, que es el circuito comercial de la industria teatral, su público se agota rápidamente. El público teatral es pequeño. Por eso las temporadas son cortas, añadió.

Además existe una situación particular producto de la pandemia por la covid-19. La economía cultural sufrió por la pandemia con el cierre de las actividades. La recuperación ha sido lenta. Posteriormente, las protestas por el contrato minero entre el Gobierno y Minera Panamá, el año pasado, influyeron en la recuperación de la industria, agregó a este medio.

A juicio de Tapia, otro factor que hace que la temporada sea corta es que el teatro “es muy caro, ya que el boleto no baja de $12.00. No se puede bajar el costo de la entrada por los costos de producción. Entonces, se va convirtiendo en una actividad casi elitista para el público, porque son proyectos que no se les puede realizar una preventa. El Teatro Aba (usualmente presenta comedias), por ejemplo, vende los boletos entre los $5.00 a $6.00 en preventa. Esto para que el que los compra, los pueda volver a revender y pueda obtener un margen de ganancias. La preventa en obras clásicas es más difícil por el tipo de tema que trata”.

Thyrza Guerrero, copropietaria del Teatro La Estación, concuerda con varias posturas de los directores antes mencionados. “En el caso de nosotros, en el caso del Teatro La Estación, las temporadas se están haciendo más cortas, ya que después de la pandemia el público asiste a ver las obras, pero el proceso ha sido muy lento. La afluencia del público no ha sido igual, o sea, el público que acostumbraba asistir al teatro es menor, esto, luego de la pandemia”.

“Cada día que pasa, cuando se hace teatro hay muchos costos asociados. Se hace un ejercicio para ver qué beneficia más: si tener una temporada corta para que el público asista a esas fechas, ó, tener una temporada larga en la que sabes que vas a tener funciones con poco público. Y además tienes que pagar los derechos de autor por cada día que presentas la obra. También pagarle al técnico de luz. Existen muchos gastos asociados por cada día de función”.

El promocionar las obras de boca en boca permitía que las funciones fueran muchos más llenas. Ahora hay que trabajar para que ese boca en boca sea desde las primeras funciones. Digamos que, en los cinco días de la temporada, para garantizar el éxito, remarcó.

Mientras que las temporadas del Teatro Nacional o del Teatro Anayansi ya ese es otro caso, porque allí se habla de volumen. Son teatros muy costosos. En esos sitios, las temporadas no pueden ser tan extensas, pero al final se compensa porque el volumen de asistencia del público por día es más alto, indicó.

“Estamos trabajando en [hacer] crecer al público, pero es una tarea exigente. Estamos recuperando ese público que dejó de ir por la pandemia. Es una montaña rusa, ya cuando vas sacando las cosas a flote el público se va entusiasmado, vienen una serie de protestas en el país, que hace que retroceda al público que quiera salir en las noches. Son riesgos de cada producción”.

En el Teatro La Estación el aforo por cada presentación, actualmente, se encuentra entre un 30% a 35%. Los musicales en el Teatro Nacional llegan a una cobertura del 60% o tal vez un 50%, dijo a ‘La Decana’.

“La comedia sigue siendo el rey de la comedia panameña. Se ven pequeños cambios y riesgos que están tomando los productores. El año pasado en el Teatro La Estación se presentó el drama Loma Ardiente Vestida de Sol. Sigue siendo un riesgo, porque es un drama, pero sí estamos apostando a que muchas obras atiendan la situación nacional y permitan llevar al público a reflexionar sobre temas diferentes y más cercanos a nuestra realidad nacional”.

Ahora que vienen las elecciones, todas las temáticas de las producciones teatrales estarán relacionadas con la contienda electoral. En el Teatro La Estación se presentará una obra alusiva a la caída del Imperio Romano. “La intención es que la gente reflexione muy bien antes de emitir su voto porque la corrupción es un tema que, de alguna manera, está asfixiando al país. Hasta mayo, las puestas en escena van a atender esta situación”.