‘Le dernier repas’ gana el Festival de Cine de Miami

La película Le dernier repas (La última cena), dirigida por la canadiense Maryse Legagneur, se alzó con el Premio Marimbas en la edición 42 del Festival de Cine de Miami, que este 2025 puso los reflectores sobre la historia que escudriña en el dolor de aquellos que tienen que abandonar su país.

El filme narra la historia del refugiado haitiano Reynold Célestin, que al enfrentar una enfermedad terminal en Montreal (Canadá), busca reconciliarse con su hija Vanessa después de dos décadas de distanciamiento.

A través de una serie de comidas tradicionales haitianas, padre e hija reconstruyen lazos rotos, mientras emergen recuerdos de los abusos sufridos durante el régimen de François Duvalier (1957-1971), lo que lo obligó a dejar Haití.

La película se alzó con un premio de 15.000 dólares, el mayor reconocimiento del festival que concluyó este domingo.

Check Point Zoo ganó el premio al mejor documental, Little Haiti, Miami, USA y The Python Hunt fueron seleccionadas como la mejor obra made in Miami y Gender reveal ganó el mejor cortometraje.

“Estamos más comprometidos que nunca con nuestro rol de hacer exposición y difusión a los cineastas independientes e iberoamericanos”, dijo a EFE el director ejecutivo del festival, James Woolley.

“El Festival de Cine de Miami se ha convertido en una muestra de primer nivel y uno de los más importantes de Estados Unidos”, agregó el actor y cineasta estadounidense Billy Zane. Él recibió el Art of Light Award, después de la proyección de su película Waltzing with Brando.

Durante diez días, del 3 al 13 de abril, diversos espacios emblemáticos de Miami, como el Olympia Theater, el Silverspot Cinema, el Regal Cinema South Beach y el Vizcaya Museum & Gardens, vibraron con la proyección de más de 198 películas de 45 países, que incluyeron 35 estrenos mundiales.

El actor británico Jason Isaacs, conocido por sus papeles en la saga cinematográfica de Harry Potter y la tercera temporada de la serie The White Lotus, fue honrado con el Precious Gem Award en una ceremonia que incluyó una grabación en vivo del pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter .

Además, la actriz Melanie Lynskey recibió el Precious Gem Award y participó en un conferencia sobre su carrera. Por su parte, Paul Feig fue galardonado con el mismo premio, tras la proyección de su película Another Simple Favor.

Mark Duplass y Roger Ross Williams fueron reconocidos con el Impact Award por sus contribuciones al cine independiente y documental, respectivamente

El festival destacó la importancia del cine iberoamericano, al presentar películas de 16 países de la región, entre ellos México, Argentina, Brasil, España, Chile, Perú, Cuba, Venezuela, Guatemala y República Dominicana.

El programa Spotlight on Cuba ofreció una selección de producciones que exploraron la realidad cubana desde diversas perspectivas.

El festival se cerró la víspera en la noche con la proyección de On Swift Horses y la presencia de uno de sus protagonistas, el actor mexicano Diego Calva.