Antes de que las cámaras rodaran para transmitir en televisión el comienzo de los galardones, los presentes no desaprovecharon la oportunidad para saludarse o entablar una conversación. Entre reencuentros inesperados, doppelgängers y homenajes, ‘La Decana’ te muestra los momentos que no se vieron frente a las cámaras en los Golden Globes Awards.

Zendaya y los rumores de compromiso

Durante la alfombra roja las celebridades deslumbran sus ‘looks’ de la noche los cuales son diseñados con mucho esfuerzo por parte de sus asesores de imagen. En el caso de Zendaya, quien es conocida no solo por su gran estilo de la moda sino la larga relación amistosa que mantiene con aquel que ha sido su único asesor desde inicios de su carrera, Law Roach. No decepcionó con su vestido anaranjado al estilo old Hollywood, pero a media ceremonia hizo un inesperado cambio de look a algo mucho más cómodo y fresco, pero que no le restó ni una pizca de glamour.

Zendaya, nominada a Mejor Actriz de Comedia o Musical por su papel en Rivales, deslumbró en la ceremonia conocida como la antesala de los Oscar luciendo accesorios de Bvlgari. Sin embargo, en el comunicado de prensa de la firma italiana no se mencionó el anillo que llevaba en su mano izquierda, lo que sugiere que fue una elección personal.

La joya destacaba por su diseño minimalista: un diamante cushion montado en un fino aro dorado, acompañado de una manicura nude y sin otros accesorios en esa mano, lo que permitió que el anillo fuera el absoluto protagonista.