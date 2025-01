Los Óscar 2025: una premiación a la diversidad y al valor

La 97ª edición de los premios de la Academia de Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo este 2 de marzo de 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Con Hamish Hamilton como director y la producción a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, esta edición promete ser un evento inolvidable por la diversidad de las películas y los nominados.

La conducción estará en manos de Conan O’Brien, presentador y comediante, quien debutará como anfitrión.

Por primera vez la gala será transmitida de manera simultánea por ABC y la plataforma de streaming Hulu, marcando un hito en la historia de los Óscar.

“Emilia Pérez” lidera las nominaciones

La película “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard, encabeza la lista con 13 nominaciones, incluyendo las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz.

Este drama cargado de intriga y emociones se perfila como uno de los grandes favoritos de la noche.

Otros títulos destacados de la edición incluyen “The Brutalist” y el esperado musical “Wicked”, ambos con 10 nominaciones, mientras que “Dune: Part Two”, la continuación del épico relato de ciencia ficción dirigido por Denis Villeneuve, se lleva 5 nominaciones en categorías técnicas como Diseño de Producción y Efectos Visuales.

Conan O’Brien debuta como anfitrión

La elección de Conan O’Brien para conducir los Oscars ha sido recibida con entusiasmo por la industria. Con su ingenio y experiencia en televisión, se espera que aporte un toque fresco y entretenido a la ceremonia.

En declaraciones recientes, O’Brien aseguró que “ser parte de una noche tan importante para el cine es un honor, y espero hacer reír a todos entre un premio y otro”.

Nominados al Oscar 2025: lista completa

Mejor película

Anora.

The Brutalist.

Complete Unknown.

Cónclave.

Dune: Parte 2.

Emilia Pérez.

I’m Still here.

Nickel Boys.

La sustancia.Wicked.

Mejor actor

Adrien Brody, por The Brutalist.

Timothée Chalamet, por A Complete Unknown.

Ralph Fiennes, por Cónclave.

Colman Domingo, por Sing Sing.

Sebastian Stan, por El aprendiz.

Mejor actriz

Cynthia Erivo, por Wicked.

Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez.

Madison, por Anora.

Demi Moore, por La sustancia.

Fernanda Torres, por I’m Still Here.

Mejor director

Sean Baker, por Anora.

Brady Corbet, por The Brutalist.

James Mangold, por A Complete Unknown.

Jacques Audiard, por Emilia Pérez.

Coralie Fargeat, por La sustancia.

Mejor actriz de reparto

Monica Barbara, A Complete Unknown.

Ariana Grande, Wicked.

Felicity Jones, The Brutalist.

Isabella Rossellini, Cónclave.

Zoe Saldaña, Emilia Pérez.

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, por Anora.

Kieran Culkin, por A Real Pain.

Edward Norton, por A Complete Unknown.

Guy Pearce, por The Brutalist.

Jeremy Strong, por El aprendiz.

Mejor fotografía

The Brutalist.

Dune: Parte 2.

María Callas.

Emilia Pérez.

Nosferatu.

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus.Better Man.

El reino del planeta de los simios.

Wicked

Dune: Parte 2.

Mejor sonido

Complete Unknown.

Dune: Parte 2.

Wicked.

The Wild Robot.

Emilia Pérez.

Mejor montaje

Anora.

The Brutalist.

Cónclave.

Emilia Pérez.

Wicked.

Mejor diseño de producción

The Brutalist.

Cónclave.

Nosferatu.

Wicked.

Dune: Part 2.

Mejor película de animación

Flow.Inside Out 2.

Memorias de un caracol.

Wallace & Gromit.

The Wild Robot.

Mejor cortometraje documental

Death by Numbers.

I Am Ready Warden.

Instruments of a Beating Heart.

Only Girl in the Orchestra.Incident.

Mejor película documental

No Other Land.

Black Box Diaries.

Porcelain War.

Soundtrack to a Coup D’Etat.

Sugarcane.

Mejor banda sonora

The Brutalist.

Cónclave.

Emilia Pérez.

Wicked.

The Wild Robot.

Mejor canción original

El mal, de Emilia Pérez.

Mi camino, de Emilia Pérez.

Never Too Late, de Elton John: Never Too Late.

Like a Bird, de Sing Sing.

The Journey, de The Six Triple Eight.

Mejor guion original

Anora.

The Brutalist.

A Real Pain.

La sustancia.

September 5.

Mejor guion adaptado

A Complete Unknown.

Cónclave.

Emilia Pérez.

Nickel Boys.

Sing Sing.

Mejor cortometraje de animación

Beautiful Men.

In The Shadow of the Cypress.

Wander to Wonder.

Magic Candies.

Yuck!

Mejor cortometraje de acción real

A Lien.

Anuja.

I’m not a Robot.

The Last Ranger.

The Man Who Could Not Remain Silent.

Mejor maquillaje y peluquería

A Different Man.

Emilia Pérez.

Nosferatu.

La sustancia.

Wicked.

Mejor diseño de vestuario

A Complete Unknown.

Cónclave.

Gladiator 2.

Nosferatu.

Wicked.

Mejor película internacional

I’m Still here.

The Girl With the Needle.

Emilia Pérez.

The Seed of the Sacred Fig.

Flow.

Premios honoríficos

La ceremonia del premio de los Gobernadores, realizada en noviembre de 2024, rindió homenaje a figuras destacadas de la industria.

Entre los reconocimientos, se entregaron premios honoríficos a Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, productores de la icónica saga de James Bond, y se otorgó un tributo póstumo al legendario compositor Quincy Jones

Expectativa global

Con la industria cinematográfica en pleno auge tras un año repleto de grandes producciones, los Oscar 2025 prometen celebrar lo mejor del cine con una ceremonia que combinará elegancia, innovación y momentos memorables.

Cronograma ajustado por los incendios en California

Los incendios forestales que afectaron a la región de Los Ángeles en enero provocaron ajustes en el calendario de la Academia.

El anuncio de los nominados, inicialmente previsto para mediados de enero, se retrasó hasta el 23 de enero para garantizar la participación plena de los miembros en el proceso de votación.