‘Cónclave’ lidera las nominaciones a los Bafta, con ‘Wicked’ fuera de la carrera

Siguiendo de cerca se encuentra la cinta Emilia Pérez (dirigida por Jacques Audiard) con 11 nominaciones y The Brutalist con nueve. Anora, Dune: Part Two y Wicked recibieron siete nominaciones cada una, aunque Wicked quedó fuera de la categoría de Mejor Película. La película irlandesa Kneecap, que está en la lista de candidatos al Óscar, tuvo una buena recopilación con seis nominaciones. Lo mismo sucedió con A Complete Unknown, mientras que Nosferatu y The Substance obtuvieron cinco nominaciones. Sing Sing obtuvo tres nominaciones, incluyendo Mejor Actor para Colman Domingo y Mejor Actor de Reparto para Clarence Maclin.

Entrando en la temporada de premiaciones, los Bafta anunciaron la lista de nominaciones para su ceremonia el 16 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre. El British Academy of Film and Television Arts (Bafta, por sus siglas en inglés) nominó a la cinta británica Cónclave (dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Straughan) en 12 categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Cinematografía y Mejor Director.

Una campaña por liderar el Vaticano

De regreso a la alfombra de nominados

No es sorpresa que a Berger lo siga Audiard, quien con su cinta Emilia Pérez ha levantado opiniones diversas desde los críticos hasta las audiencias. Con 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto (este para Selena Gómez y Zoe Saldaña), la cinta se posiciona como una opción inesperada, pero capaz de llevarse algunas estatuillas. Karla Sofía Gascón toma la batuta en la cinta que trata sobre un jefe narcotraficante que, al ser buscado por la ley, transiciona a una mujer y busca una manera de reconectarse con su familia.

Y en una dimensión distinta, le sigue The Brutalist de Brady Corbet protagonizada por Adrien Brody, contando una historia de inmigración, adicción, sionismo, arquitectura, desigualdad, clase y violencia. Esta cinta le otorgó a Corbet y Brody nominaciones a Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Diseño de producción y Mejor Cinematografía, así como Mejor Película.

Otras cintas como Flow, Inside Out 2, Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl y The Wild Robot fueron nominadas a Mejor Película Animada, así como a Mejor Película Familiar.

Pese a que Wicked no calificó con nominación a Mejor Película, Cynthia Erivo fue nominada a Mejor Actriz por su rol como Elphaba, mientras que otras nominadss incluyeron a Karla Sofía Gascón, Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance) y Saoirse Ronan (The Outrun).

En Mejor Actor se encuentran nominados Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Cónclave), Hugh Grant (Heretic), Sebastian Stan (The Apprentice). Y en Mejor Banda Sonora se nominaron a las cintas The Brutalist (Daniel Blumberg), Cónclave (Volker Bertelmann), Emilia Pérez (Camille, Clément Ducol), Nosferatu (Robin Carolan), y The Wild Robot (Kris Bowers).

La ceremonia contará con 43 cintas disputándose por obtener la mayor cantidad de estatuillas según sus nominaciones el próximo 16 de febrero.