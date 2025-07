Altas temperaturas y su impacto en el futuro urbano de Panamá

El istmo de Panamá tenía fama de un “clima malsano” entre viajeros y visitantes desde tiempos coloniales hasta mediados del siglo XX, cuando apareció el aire acondicionado. Por ejemplo, el cronista Pedro Cieza de León en el siglo XVI, señalaba que, en Panamá... “hace grandísimo calor y... el sol es tan enfermo, que si un hombre acostumbra andar por él... le dará tales enfermedades que muera”. “El intenso calor del istmo —el termómetro diariamente marca 100° Farenheit (38 °C)— era muy pesado para los norteños”, describía el viajero norteamericano G. Leonard Halsey en su libro, Reminiscences of Village Life and of Panama and California from 1840–1850 (1902).

Lo que contaban estos viajeros es una cuestión que la climatología moderna confirma. El clima tropical de Panamá se caracteriza por registrar usualmente temperaturas por encima de los 28 °C y humedad en el aire de entre 80 y 90 %, dependiendo del lugar y el período del año. Para poder evaluar el impacto de estas condiciones climáticas en el confort de las personas se utiliza una medida conocida como “sensación térmica”.

Este indicador mide el nivel de incomodidad que experimenta el cuerpo humano en ambientes exteriores cálidos, al combinar temperatura y humedad. Aunque no refleja una temperatura real, indica cuán difícil es para el cuerpo refrescarse mediante el sudor, especialmente cuando hay más de 26 °C y la humedad supera el 40 %, como ocurre en gran parte del país. Esta herramienta permite clasificar los riesgos para la salud asociados al exceso de calor.

Hemos visto durante las últimas semanas el impacto de las “olas de calor” en países de Europa y parte de Estados Unidos. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) las olas de calor solo ocurren en países de temperaturas templadas, donde la diferencia entre la temperatura mínima y máxima en una región es mayor. Las regiones tropicales, al tener menos variación en las temperaturas no registran este fenómeno.

Entonces, ¿debemos preocuparnos de sufrir de este tipo de eventos y por el aumento general de la sensación térmica en Panamá? Los datos publicados recientemente por MiAmbiente, indican que sí es muy probable que suframos algunos eventos de altas temperaturas y humedad que puedan llevar a condiciones de riesgo para la población, especialmente durante la realización de actividades al aire libre.

Las proyecciones del comportamiento de la sensación térmica para el 2050 indican que el 91 % de la población reside en áreas donde el aumento de la sensación térmica será de entre 1 y 3 °C. En la franja de aumento de entre 3° y 4 °C de la sensación térmica, reside un 7 % de la población del país. Hay que tomar en cuenta que estos aumentos se dan sobre temperaturas que ya son elevadas. Así, por ejemplo, los corregimientos que tendrán aumentos de entre 2° y 3 °C, y que ya registran una sensación térmica promedio de 28.7 °C, pasarán a tener valores de sensación térmica promedio de 31 °C.