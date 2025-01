Los Óscars regresan con más que probar que nunca

Amada u odiada, Emilia Pérez se levanta como favorita en las nominaciones de los Premios Óscar de este año, la cinta de habla hispana recibió 13 nominaciones en la ceremonia de nombramiento de los Óscar. Se coloca junto a algunas predecesoras como Roma, Crouching Tiger y Hidden Dragon y se corona como la de mayor nominaciones en español.

Después de Emilia Pérez se situaron The Brutalist y Wicked, que empataron con 10 nominaciones cada una. Le siguieron A Complete Unknown y Cónclave, con ocho menciones cada una. Las cinco películas competirán por la mejor película con Anora, Dune: Part Two, I’m Still Here, Nickel Boys y The Substance. Coralie Fargeat, que dirigió esta última película, fue la única mujer nominada en la categoría de mejor dirección, y también obtuvo una nominación a mejor guión, mientras que la estrella Demi Moore consiguió la primera nominación al Óscar de su carrera, al igual que Isabella Rossellini por Cónclave.

Entre otros hitos, la actriz española Karla Sofía Gascón se convirtió en la primera persona abiertamente transgénero en ser nominada en esta ceremonia. Las nominaciones de Wicked incluyeron nominaciones de actuación para Cynthia Erivo y Ariana Grande a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, mientras que The Brutalist obtuvo menciones para el director Brady Corbet, quien también comparte una nominación de guión con Mona Fastvold, y para los actores Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce. Jon M. Chu, sin embargo, quedó fuera de la categoría de dirección por Wicked.

Timothée Chalamet le sigue a James Dean como el actor más joven en recibir dos nominaciones seguidas a Mejor Actor, mientras que Colman Domingo es el segundo actor negro con nominaciones seguidas, después de Denzel Washington. Rachel Sennott y Bowen Yang anunciaron las nominaciones a los Óscar en 23 categorías, incluyendo mejor película, director, actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, guión adaptado y original, documental, largometraje de animación, canción original, banda sonora, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, cinematografía, edición, efectos visuales, diseño de producción y más.

En la categoría de Mejor Película de Animación se nominó a Inside Out 2, Flow, Memoir of a Snail, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl y The Wild Robot. Cabe destacar que Moana 2 no recibió un guiño en las nominaciones, pese a que su predecesora obtuvo una estatuilla en esta categoría en 2017.

Mientras que en la categoría a Mejor Cortometraje Animado se nominaron a Beautiful Men (Nicolas Keppens y Brecht Van Elslande), In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani y Hossein Molayemi), Magic Candies (Daisuke Nishio y Takashi Washio), Wander to Wonder (Nina Gantz y Stienette Bosklopper), y Yuck! (Loïc Espuche y Juliette Marquet).

Y en cinematografía, una de las categorías más destacadas, se encuentran nominadas las cintas The Brutalist (Lol Crawley), Dune: Part Two (Greig Fraser), Emilia Pérez (Paul Guilhaume), Maria (Ed Lachman), y Nosferatu (Jarin Blaschke). Junto a esto, la sección de Edición también recibió a sus nominados: Anora (Sean Baker), The Brutalist (David Jancso), Conclave (Nick Emerson), Emilia Pérez (Juliette Welfling), Wicked (Myron Kerstein).

Para todos los amantes de la música en las películas, en la categoría de Mejor Banda Sonora se encuentran The Brutalist (Daniel Blumberg), Conclave (Volker Bertelmann), Emilia Pérez (Clément Ducol and Camille), Wicked (John Powell and Stephen Schwartz) y de forma inesperada, The Wild Robot (Kris Bowers), siendo la única película de animación en lograr esta nominación.

Mientras que en Mejor Canción se destacan “El Mal” de Emilia Pérez, “The Journey” de el Seis Triple Ocho, “Like a Bird” de Sing Sing, “Mi Camino” de Emilia Pérez y “Never Too Late”. En Mejor Sonido nuevamente aparece nominada The Wild Robot, pero ahora acompañada por A Complete Unknown (Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey and David Giammarco), Dune: Part Two (Gareth John, Richard King, Ron Bartlett and Doug Hemphill), Emilia Pérez (Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz and Niels Barletta), y Wicked (Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson and John Marquis).

En cuanto a Efectos Visuales, la ciencia ficción tomó la delantera en el año, disputando si algunas franquicias se mantienen vivas gracias a este sector y sus innovaciones tecnológicas para crear criaturas que logren convencer a las audiencias de su existencia más allá de la pantalla. Franquicias como Dune, Alien y Planeta de los Simios son reconocidos por su empuje en el área de efectos visuales y especiales.

Por esto, han sido destacados entre los nominados a Mejores Efectos Visuales, siendo Alien: Romulus (Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin and Shane Mahan), Better Man (Luke Millar, David Clayton, Keith Herft and Peter Stubbs), Dune: Part Two (Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe and Gerd Nefzer), Kingdom of the Planet of the Apes (Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story and Rodney Burke), y Wicked (Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk and Paul Corbould) los contendientes oficiales.

Más allá de las nominaciones, La Academia también ha donado un millón de dólares a las iniciativas de ayuda a los afectados por los incendios forestales del Motion Picture & Television Fund, incluidos 250.000 dólares que habría sido gastado en el almuerzo de los nominados al Óscar del 10 de febrero, que fue cancelado. La Academia planea seguir adelante con los Oscar de este año, pero reveló el miércoles que la ceremonia también “honrará a Los Ángeles”.

La 97.ª edición de los Premios Óscar, presentada por Conan O’Brien, se transmitirá en vivo el domingo 2 de marzo desde el Teatro Dolby en Ovation Hollywood.