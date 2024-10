Lucía Jirau, la generación de relevo de la salsa

Cuando Lucía Jirau tenía 10 años, comenzó a ejercer la música de manera profesional; sin embargo, desde mucho antes ya cantaba. Nació con la sangre de artista porque su madre también es cantante. Comenzó a estudiar canto luego de participar en las audiciones de La Voz Kids, y a partir de ahí su carrera comenzó a prosperar.

Visita Panamá como parte de la promoción del lanzamiento de su más reciente tema No te vistas que no vas. Una canción de su autoría que contiene el sabor y el ritmo caribeño del género salsa. Anteriormente había grabado canciones de géneros musicales como pop, urbano, R&B y otros.

“Puerto Rico es la cuna de la salsa y en casa somos salseros; nos encanta. Pues, a mi mamá se le ocurrió la idea de que yo cantara salsa. Desde bien chiquita me gustaba bailarla y cantarla, pero nunca me había imaginado grabando en salsa. Entonces hice una versión del tema Me va mejor que ya tenía en R&B y me encantó el resultado, le cogí el gusto y decidí hacer No te vistas que no vas también en salsa”, reveló la artista a este medio.

Su primer tema Una princesa con tenis lo grabó en 2017 junto con su mamá, quien le compuso los primeros cinco temas a la artista. Los seis últimos son de autoría de Lucía, “los otros seis los escribí yo. Me encanta componer, aunque a veces es difícil y frustrante porque la musa me sale de momento, no es que me siento a escribir. Tampoco lo hago sola, siempre tengo el feedback de mis padres”.

El apoyo de sus padres ha marcado la diferencia en el éxito de su carrera artística. Ahora tiene 19 años y unos cuantos temas grabados.

“Han estado ahí en cada paso que doy. ¿Qué te puedo decir? Me han apoyado en todo desde siempre, desde que era muy pequeña. Cuando dije que quería cantar, me dijeron: ‘¿Quieres cantar? Pues, tendrás que esforzarte’. A veces me ha sacado lágrimas porque es un proceso difícil entrar en la industria musical”.

Celebró que sus padres estuvieran en cada momento. Incluso “hemos tenido que vender chocolates y discos que mi mamá tenía guardados para poder costear una producción musical o un video. Definitivamente han marcado una gran diferencia, porque no es lo mismo impulsar tu carrera solo que tener a tus padres apoyándote por completo”.