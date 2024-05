Luis Candanedo: ‘Nunca hay que olvidar de dónde uno viene’

La colección

“No quería hacer algo que se encasillara en lo común como ese mismo print que siempre solemos usar sino brindar un estilo más fresco y que fuese de exportación. Entonces comenzamos a preguntar a personas expertas con las que comenzamos a armar ideas. Esas ideas se concretaron y fueron más que todo plasmadas al final en la ropa pero todavía nos quedan nuevos prints. Esta colección no ha terminado y todavía seguimos trabajando con prints, colores y formas, y hay nuevas sorpresas porque a raíz de todo esto, le han abierto las puertas a esta colección en otros países como Estados Unidos, específicamente en Nueva York, previsiblemente para septiembre. Ya tenemos la invitación y estamos trabajando en nuevas piezas. Claro, todas vienen con la misma esencia con la que empezó esta colección Back to my roots”, agregó.

Mantener la esencia

Precisamente, Back to my roots es una puerta de entrada a los recuerdos de la infancia de Candanedo, quien rememora ese momento particular de su vida con alegría. Esa alegría no la ha perdido durante su adultez. “Las personas que me conocen saben perfectamente cómo es mi forma de ser y eso creo que tiene mucho que ver con la esencia de lo que yo viví y crecí. Nací en Bocas del Toro y recuerdo que todos los fines de semana estaba rodeado de agua, de mar y de los ríos así como de los animales y, sobre todo, la finquita en la que solíamos pasar el tiempo. También recuerdo que íbamos a la playa y veíamos pasar a los cangrejos, las garzas y los cocodrilos. Es decir, siempre viví rodeado de toda esta vegetación y esta fauna, y prácticamente esperaba a que llegaran los viernes a que terminara el colegio e inmediatamente correr hacia la playa y pasar el rato”, rememoró Candanedo.

El diseñador recuerda ese capítulo de su vida como el más hermoso que vivió al lado de su familia. “Esos fueron momentos tan especiales que puedo decirte que hasta el día de hoy amo la playa y esto se ve fuertemente plasmado en los colores y los diseños que aplico a mis creaciones. No me arrepiento de nada de haber vivido esos momentos. Hoy añoro y extraño poder estar allá en Bocas del Toro”, expresó.

Así mismo, Candanedo quiso reivindicar con esta colección, la necesidad de nunca olvidarse de los comienzos y de los orígenes de quienes emprenden una carrera exitosa en cualquier profesión o industria.

“Con el pasar de los años, nos volvemos exitosos en cientos de cosas y no solo en el ámbito profesional sino también espiritual y en otras cosas como la salud y demás. Pero a la vez olvidamos nuestra niñez. Yo siempre he dicho que yo era de tal sitio, que sí que soy de Panamá pero también en Bocas del Toro. Siempre respondí así cada vez que me preguntan de donde soy en Bogotá, que es mi nueva casa. Siempre me identifico como tal porque me siento orgulloso de haber crecido allí y de haber nacido en ese lugar, y de ser de ese lugar. A veces, me ha sucedido que algunas personas me han recordado que yo fui diferente a otras personas en el sentido de que tuve mi programa de televisión por tres años y que he estado en diferentes revistas y medios de comunicación. Aunque ojo, también viví momentos en los que se me cerró la puerta en la cara y quedé viendo estrellas pero también estuve con mucha gente hermosa que me ayudó a salir adelante. Esos momentos difíciles te ayudan a crecer y a ser mejor persona. Si bien he cometido muchos errores como todo el mundo, lo más importante es que nunca olvidé mi identidad ni quién soy, de dónde vengo y cuál es mi rol en la vida. Sé lo que quiero ser, lo que estoy haciendo y a lo que quiero llegar. Back to my roots se ha convertido en un súper viaje lleno de emociones que todavía está en curso”, recordó el diseñador.