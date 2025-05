Melody apuesta por mostrar la bandera LGTBIQ+ en Eurovisión

Muy satisfecha con el intenso trabajo realizado, Melody afronta las últimas jornadas antes de la final de Eurovisión 2025 de este sábado segura de contar “totalmente con el apoyo de España” y lanza un órdago en caso de victoria a pesar de las actuales normas: ella sí mostraría la bandera LGTBIQ+.

“Ese público me ha tratado tan bien y los quiero tanto... No tengo ningún tipo de problema para nada. Si me la lanzan (la bandera), la mostraría...”, ha respondido a EFE en una entrevista este miércoles en Basilea (Suiza), sede este año del festival.

Su comentario llega a propósito del debate suscitado por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de prohibir que los participantes luzcan cualquier bandera que no sea de los países oficiales a concurso, lo que incluye emblemas palestinos, pero también cualquiera de las enseñas del colectivo LGTBIQ+.

“Yo creo que en el mundo todavía quedan muchas cosas por pulirse. (...) Soy consciente de que el ser humano está creado con libre albedrío y tengo que respetarlo, pero creo también que queda mucho trabajo por delante en general en la humanidad, que no estamos tan avanzados como creemos”, ha opinado sobre esa norma.

Sobre Israel y defender al débil

Esa conciencia del otro es lo que, en su opinión, defiende su canción ‘Esa diva’, tras reconocer que “por supuesto” que se ha cruzado en su carrera con un tipo de artista “que se cree más que nadie”.

“Yo he podido tener mis errores, pero a mí no me gusta tratar a la gente como si yo fuese superior y, desde niña, siempre he dado la cara por el débil, porque no me gusta que hagan sentir mal a la gente”, ha asegurado.

Más cauta se ha mostrado sin embargo al ser preguntada por Israel y si estaba percibiendo la misma tensión del año previo a causa de la presencia de este país en el festival en plena ofensiva aún en Gaza: “Yo aquí he venido a cantar, a hacer mi trabajo lo mejor que puedo y concentrarme en lo mío, que tengo de sobra”.

Responde a Rayden: “Yo no he cambiado la canción”

Satisfecha por el trabajo realizado, cree haber tenido el reconocimiento de su país por su capacidad para dinamizar su candidatura y el festival. “Siento totalmente su apoyo”, ha añadido tras conocerse que la semifinal en la que participó este martes se convirtió en la más vista de la historia en España, con 1.586.000 espectadores y un 13,23% de audiencia.

“Esto me llegó en un momento en el que yo estaba lista y creo que nunca había pasado esta revolución que ha habido en los medios de comunicación, ya no solo por la candidatura, sino cada vez que he hecho una entrevista o una aparición en un evento. Porque sí que es verdad que yo soy una persona que siempre he ido con ganas y, si no, me quedo en mi casa”, ha subrayado.

Tiempo ha habido además para defender su estrategia de cambiar por completo la puesta en escena y el equipo artístico, así como la producción de la canción, respecto de lo que presentó en Benidorm Fest, algo que causó incredulidad en Rayden, entonces miembro del comité de selección (“Fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo”, dijo él).

“Creo que Rayden lo que se tiene que centrar es en el artista y que esos comentarios lo que hacen es crear polémica donde no la hay”, ha dicho antes de defender que “no se ha cambiado la canción, sino pulir el sonido y que en las bases de Benidorm Fest está permitido”.

“He callado bocas”

En una comparecencia previa ante la prensa, ha sido rotunda también respecto a si ha merecido la pena venir a Eurovisión: “Personalmente mucho. He callado muchas bocas que hacían falta callar. Cuando llevas tanto tiempo y todavía hay veces que se cuestiona tu trabajo y tu calidad, se hace un poquito pesado y con este tipo de ‘show’ increíble muestras lo que eres y tu capacidad”.

“Para mí además ha sido una experiencia muy positiva, porque me ha conocido muchísima más gente y la que me seguía ahora todavía me tiene más estima y cariño”, ha añadido, al considerar que antes en muchos casos se confundía su “energía y temperamento” en el escenario con su personalidad.

Pase lo que pase el próximo sábado, sus planes más inmediatos pasan por el lanzamiento el 23 de mayo de su nuevo sencillo y ensayar su próxima gira. “Quiero poder disfrutar ahora de todo lo que hemos cosechado estos meses, que ha sido mucho de sembrar, sembrar, sembrar; y también quiero sacar el tiempo que no he tenido y disfrutar con la familia”.