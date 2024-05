‘Mentidrags’, el arte ‘drag’ puesto en escena

Toda una experiencia

Luis Rosman, quien se pone en los zapatos de Yuri, admitió a La Estrella de Panamá que la tarea de cantar temas con registros vocales femeninos y hacerlo a la altura del espectáculo era difícil. Rosman siente que el hecho de poder interpretar a este personaje es especial, ya que le recuerda a una mujer especial en su vida que es igual de empoderada que la cantante Yuri: su madre. Cada vez que se mueve, taconea y camina, es como si la pudiera respirar en cada instante de la obra.

“A mí me toca ser el más agudo de todos, porque si bien todas las canciones son agudas, siempre habrá registros más agudos que en otros. Es un reto demandante que no solo implica la voz, sino el uso de los tacones, la faja, el vestirte, usar peluca, usar maquillaje y una serie de cosas que genera un sentido de respeto a quienes se dedican completamente a la cultura drag. Esto también le da un peso a mi currículum como actor porque yo no me dedico a ser drag y, ahora que lo estoy viviendo como actor, estoy dándome cuenta de que hay que respetar a aquellas personas que trabajan con dedicación a este arte. El solo hecho de yo como Luis Rosman, prestar mi cuerpo y mi rostro, para que un profesional del maquillaje transforme mi cara en la de una mujer, ya ahí se está haciendo arte. Encima de eso, que el vestuarista transforme mi aspecto físico como el de una mujer y yo darle vida a todos estos elementos y llevarlos a un escenario. Esto es un trabajo en equipo”, señaló.

En este sentido, Rosman guarda un gran respeto por los intérpretes drags que practican este género a diario, al tiempo que lamentó que el contexto social de la sociedad panameña no respete a las intérpretes del género drag.

“Ahora están presentándose proyectos que llaman abiertamente a la inclusión. La realización de obras como Mentidrags hace que la comunidad LGBTIQ+ se sienta incluida y no excluida. Antes se señalaba el elitismo del teatro en ese sentido y creo que, en este caso, está siendo todo lo contrario. Además que esta obra también tiene como fin transmitir el mensaje de que los años cambian y que hay una oportunidad para expresar el arte de muchas formas. Tal vez la mayoría del equipo nunca hubiese pensado participar en una obra en la que tuvieran que cantar como mujeres. De hecho, para algunos de mis compañeros actores es la primera vez que se transforman como mujeres. Con eso están rompiendo paradigmas en todos los aspectos, a la vez que están enseñando y educando que esto es parte de la vida y de la sociedad. Y, al final, esto no se debe mirar feo sino aplaudir y respetar. Si no compartes la idea, está bien, pero aplaude el talento que ellos ponen sobre el escenario. No es cuestión de aceptación sino de respeto. Si bien esta obra no trata temas específicos de la comunidad LGBTIQ+, es un homenaje al género femenino”, destacó.