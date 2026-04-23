Mes de la Danza: Ballet Nacional prepara estreno de ‘El Corsario’ en Panamá

El Teatro Nacional se vistió de gala este martes 23 de abril para conmemorar el Mes de la Danza con un ensayo general abierto al público, previo a la presentación de la obra ‘El Corsario’, que se presentará por primera vez en Panamá de la mano del Ballet Nacional de Panamá (BNP).

Esta obra —original de Marius Petipa y Peter Gusev— se presentará del 7 al 9 de mayo, a las 7:30 p.m., en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, con música de Adolphe Adam, coreografía de David Makhateli y dirección artística de Sasa Adamovic.

Bajo el concepto ‘Vive la experiencia con el Ballet Nacional de Panamá’, que se desarrollará entre hoy y mañana, se ha organizado una programación que permitirá a estudiantes, docentes, agrupaciones artísticas y familias conocer desde adentro el trabajo de la compañía. En esta ocasión, estudiantes de escuelas públicas y privadas, así como personas de la tercera edad, tuvieron la oportunidad de disfrutar de primera mano el talento exhibido por los integrantes del BNP.

La directora de la Compañía Nacional de Danzas, Gloria Barrios, adelantó a La Estrella de Panamá que el BNP se une al resto de las compañías de danza del mundo que celebran, desde 1972, el mes alusivo a la danza.

“Ha sido maravilloso ver la actitud y el asombro de los niños al entrar al teatro, sobre todo por la belleza que desprende su estructura. Una reacción que también se ha visto en los adultos mayores (...) Nuestro interés radica en llevar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo al público panameño. El arte es muy difícil y dedicado. Solamente cuando el público se acerca a estos ensayos, se tiene la oportunidad de observar lo que se requiere a la hora de montar una producción”, agregó.