Milán da el último adiós al ‘rey’ de la moda, Giorgio Armani

Entre la gente que esperaba la apertura de la capilla ardiente se encontraba <b>el arquitecto Stefano Boeri</b>, quien no entró por la entrada reservada a las personalidades, e <b>hizo cola como muchos visitantes</b>: <i>'En mi opinión es la manera más correcta de estar allí',</i> dijo el arquitecto a los medios.Giorgio Armani fue <i>'un ícono reconocido y nos dio en el mundo del deporte un estilo inconfundible; somos los más envidiados. Para nosotros, Giorgio Armani será inolvidable; hizo grande a Italia y ayudó a que el deporte se convirtiera en grande', </i>declaró Luciano Buonfiglio, presidente del <b>Comité Olímpico Nacional Italiano</b> (CONI), al salir del funeral, recordando que fue propietario del equipo de baloncesto ‘Olimpia Miláno’ y el diseñador de los uniformes del equipo italiano para los Juegos Olímpicos.Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala.<i>'Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Se va de Milán con su absoluta convicción en el trabajo como medio de realización personal y profesional. Es un valor que Milán nunca perderá. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad',</i> declaró Sala.Con motivo del funeral de Giorgio Armani, que se celebrará en privado el lunes 8 de septiembre, <b>el alcalde ha declarado día de luto en la ciudad,</b> como muestra de las condolencias y el pésame de la comunidad milanesa y la bandera de la ciudad ondeará a media asta en todos los edificios municipales.<b>Varios jóvenes, varios estudiantes de moda en los centros milaneses, que formaron cola desde primera hora de la mañana</b>, aseguraron a los medios italianos: <i>'Era el rey de la moda'</i>, <i>'una persona importante, no solo en la pasarela, sino para el mundo y para Milán. Lo echaremos de menos, y no solo por su creatividad y maestría'</i>.Los medios italianos destacan que <b>ahora se abrirá el testamento de Armani, quien no tuvo hijos, y en el que se repartirán las cuotas de su imperio industrial</b>, con un facturado de 2.300 millones de euros y que gestionará la Fundación, que creó en 2016 justo para gestionarla empresa tras su marcha y salvaguardar la gobernanza y asegurar la estabilidad a largo plazo del grupo.También<b> incluirá la distribución de un patrimonio de 13.000 millones de euros, del que los herederos más cercanos son su hermana Rosanna</b>, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de toda la vida, Pantaleo Dell’Orco, quien siempre ha sido considerado parte de la familia.