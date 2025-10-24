Caso auxilios económicos del Ifarhu | Juez imputa a siete personas por peculado por extensión y cohecho

'Se trata de un show mediático, quieren desviar la atención del país frente a otros problemas nacionales', dijo.Trascendió que entre las personas citadas están Husseyn Pittí, Jean Modelo y Félix Moulanier.La defensa de los imputados estuvo a cargo de cinco abogados particulares, mientras que la querella fue representada por Héctor Atencio, de la Oficina de Asuntos Legales del Ifarhu.Este caso se origina a partir de una auditoría preliminar que reveló múltiples irregularidades en la administración del Ifarhu durante la administración del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/bernardo-meneses" target="_blank">exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses</a>, quien se encuentra en prisión provisional en el centro penitenciario Tinajistas.Meneses es investigado por los presuntos delitos de peculado doloso agravado, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitalesA Meneses este 30 de septiembre la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial, Keila Martínez Espinosa, negó la solicitud para reemplazar las medidas cautelares.Martínez rechazó la petición al argumentar que las medidas cautelares vigentes ya habían sido evaluadas y ratificadas previamente por un tribunal de garantías y por el Tribunal Superior de Apelaciones.En consecuencia, el exdirector mantendrá las medidas cautelares originales.