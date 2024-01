Minera Cobre Panamá: Mitos, Dominación Social y Subdesarrollo

Mitos de la minera Cobre Panamá (MCP)

Pérdida de riqueza expresada en el PIB

Este es un mito muy común entre economistas apologistas de la megaminería. Se dice que nuestra economía perderá un 5% del PIB, o sea, perderá riqueza generada con la terminación de la actividad extractivista de la transnacional First Quantum Minerals a través de su subsidiaria la empresa Cobre Panamá (en adelante MCP).

Lo que parecen ignorar, unos, u ocultar deliberadamente, otros, es que el análisis del PIB como base para afirmar que nuestro pueblo pierde esa magnitud de riquezas al dejar de operar la MCP no es más que un mito. Información de fuentes oficiales financieras en Canadá que circularon en las redes sociales en el año 2023, dan cuenta de que buena parte de la riqueza monetaria generada por esta actividad se esfuma fuera de nuestro país, por lo que es exagerado ese porcentaje de pérdida en la generación real del excedente económico nacional.

Algo parecido ocurrió con la última ampliación del Canal de Panamá, donde aproximadamente seis de cada diez dólares invertidos en esta obra no se quedaron en el país, por razones de tecnología no disponible en Panamá, de personal extranjero temporal, por las razones que fueran, válidas o no, no se quedaron en el país. Pero a diferencia del mito mencionado anteriormente, esta realidad no se ocultó y de alguna manera la inversión es recuperada en el tiempo por la ACP, lo que no cabe ocurrir en una actividad extractivista sobre todo cuando posee un carácter colonial como MCP.