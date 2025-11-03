  1. Inicio
Miss Universo se pronuncia sobre las actividades no aprobadas por la organización

Miss Universo advierte sobre el uso indebido de su nombre y logotipo en eventos no oficiales.
Miss Universo advierte sobre el uso indebido de su nombre y logotipo en eventos no oficiales.
Emiliana Tuñón
  • 03/11/2025 09:50
La Organización Miss Universo desmintió la realización de un evento no autorizado que circula en redes sociales.

La Organización Miss Universo (MUO) ha publicado un comunicado oficial para aclarar recientes publicaciones en línea que promueven un evento descrito como una “cena y programa de entrevistas especiales”, asegurando que dicha actividad no cuenta con su autorización.

“La organización desea dejar absolutamente claro que esta actividad no está autorizada. Cualquier actividad independientemente o de terceros que utilice el nombre, el logotipo, las marcas o la marca relacionada de Miss Universe sin autorización previa por escrito se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y la integridad de la marca”, señala el comunicado.

La organización también advierte que cualquier material promocional, concurso o iniciativa de votación que circule en internet utilizando su nombre es engañoso y no representa los valores ni las operaciones oficiales de Miss Universo.

Organización Miss Universo lanza una advertencia legal

La organización Miss Universo informó que se reserva todos los derechos legales para actuar contra cualquier persona, empresa o entidad que utilice indebidamente su propiedad intelectual, marcas comerciales, logotipos o designaciones oficiales de eventos.

”Como autoridad global de la marca, Miss Universo continuará manteniendo lo más altos estándares de transparencia, profesionalismo e integridad en todos los países donde opera”, concluye el comunicado.

