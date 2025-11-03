Miss Universo se pronuncia sobre las actividades no aprobadas por la organización

La <b>Organización <a href="/tag/-/meta/miss-universo">Miss Universo</a> (MUO)</b> ha publicado un comunicado oficial para aclarar recientes publicaciones en línea que promueven un evento descrito como una <i>'cena y programa de entrevistas especiales'</i>, asegurando que dicha actividad <b>no cuenta con su autorización</b>.<i>'La organización desea dejar absolutamente claro que esta actividad no está autorizada. Cualquier actividad independientemente o de terceros que utilice el nombre, el logotipo, las marcas o la marca relacionada de Miss Universe sin autorización previa por escrito se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y la integridad de la marca',</i> señala el comunicado.La organización también advierte que <b>cualquier material promocional, concurso o iniciativa de votación</b> que circule en internet utilizando su nombre es <b>engañoso</b> y <b>no representa los valores ni las operaciones oficiales</b> de Miss Universo.