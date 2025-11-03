Miss Universo se pronuncia sobre las actividades no aprobadas por la organización

La Organización Miss Universo (MUO) ha publicado un comunicado oficial para aclarar recientes publicaciones en línea que promueven un evento descrito como una “cena y programa de entrevistas especiales”, asegurando que dicha actividad no cuenta con su autorización.

“La organización desea dejar absolutamente claro que esta actividad no está autorizada. Cualquier actividad independientemente o de terceros que utilice el nombre, el logotipo, las marcas o la marca relacionada de Miss Universe sin autorización previa por escrito se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y la integridad de la marca”, señala el comunicado.

La organización también advierte que cualquier material promocional, concurso o iniciativa de votación que circule en internet utilizando su nombre es engañoso y no representa los valores ni las operaciones oficiales de Miss Universo.