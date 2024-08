Mois Navon: ‘Todos tenemos un propósito en la vida’

La ética en la IA

“La manera vertiginosa en la que está avanzando la tecnología está superando nuestra habilidad de adaptarnos a ella para usarla de manera correcta. No hay duda de ello. La humanidad no había experimentado esto desde la Revolución Industrial que aconteció entre los siglos XVIII y XIX. Si bien la tecnología tiene grandes aspectos positivos, también hay que tomar en cuenta el enorme lado negativo como los robots humanoides, que se hacen nuestros amigos e interfieren con nuestra capacidad de comunicarnos como individuos”, opinó.

La innovación al manejar

La ciencia y la religión, ¿unidas o separadas?

Desde muy temprana edad, Navon se preguntó cuál es el propósito de vida que tienen los seres humanos. No fue hasta la época universitaria cuando se dio cuenta que la religión – en su caso, el judaísmo - tenía la clave para descifrar ese enigma.

“Me preguntaba: ¿Qué hacemos aquí en este mundo? y me dispuse a averiguarlo. Llegué finalmente a la conclusión de que hay un creador, que tenemos un alma y que, por ende, hay un propósito. Estamos aquí para arreglarnos a nosotros mismos y al mundo. Esta es una de las ideas fundamentales del judaísmo. Nosotros, los judíos, creemos que hay un propósito y una continuidad de la identidad personal de cada uno. No digo que el judaísmo se resuma únicamente a esta idea pero me sentí cómodo transitando por esa ruta. Es algo de lo que me apasiona transmitir a otras personas en mi rol como rabino”, dijo.

Al ser consultado por este diario sobre si la ciencia y la religión son dos conceptos divorciados entre sí, Navon consideró que ambas cosas pueden complementarse perfectamente.

“Desafortunadamente, hay un gran malentendido en el que se cree que la ciencia y la religión están en conflicto. No es cierto eso de que ‘una vez sabes de ciencia, sabes que no hay un Dios’. Ese pensamiento tiene su origen en la época de la Ilustración, en la que los seres humanos empezaban a entender realmente el mundo. Si bien el naturalista Charles Darwin hizo su teoría sobre la evolución humana, la ciencia nos demuestra lo maravillosa que es la complejidad que conlleva la creación de un ser vivo. ¿Qué es lo que produce esa evolución de forma guiada? La ciencia no le ha encontrado respuesta”, expresó.

El también filósofo sustentó su tesis de doctorado en el estatus moral de la IA, que discute cómo los seres humanos deben interactuar con aquellas máquinas que actúan como sus semejantes como lo hace el ‘chatbot’ ChatGPT.

“Nosotros debemos utilizar el ‘por favor’ y ‘gracias’ porque aunque sean máquinas puramente basadas en matemática y estadísticas, tú mismo en el fondo sabes que fuiste cortés con lo que tenías al frente. Si nosotros maltratamos e insultamos a este software, eventualmente nos comportaremos de la misma manera con otros seres humanos de carne y hueso. Al final, la cortesía y la amabilidad lo son todo para ser un mejor ser humano cada día”, reflexionó.