Mujeres se apoderan del jazz en el Teatro Anayansi

Una orquesta de jazz formada solo por mujeres de diferentes generaciones abrirá el concierto de Billy Cobham junto a The Global Jazz Big Band. Se trata de Las hijas del jazz que tendrá como invitada especial a Solinka. Se presentará en el teatro Anayansi el jueves 18 de enero a las 8:00 p.m.

“Estoy invitada a cantar con Las hijas del jazz. Es un sueño hecho realidad por Patricia Zárate, quien creó esta orquesta de mujeres. El año pasado me invitaron y tuvimos una excelente presentación en el Ateneo de Ciudad del Saber. La gente bailó, les encantó y aplaudieron a las chicas, todas provenientes de estratos humildes en Panamá. Son unas músicas y maestras tremendas. Esperamos que este año no sea diferente, que la gente baile y disfrute”, declara Solinka a este medio.

El concierto forma parte del programa del Panamá Jazz Festival, que ha sido dedicado a resaltar la vida y obra de decenas de músicos panameños, protagonistas de la historia y del rol de Panamá en la ruta del jazz. El festival se llevará a cabo del 15 al 20 de enero de 2024; además de los conciertos, habrá simposios, conversatorios y otras actividades educativas.

Solange Arias, más conocida como Solinka, destaca como una prominente cantante panameña que formó parte del movimiento de mujeres salseras. A pesar de vivir en una época en la que los hombres dominaban en el ámbito musical, su singular voz y habilidades para el baile captaron la atención del bailarín y coreógrafo cubano Mulatón Rodríguez, quien la invitó a unirse a su grupo. Su carrera despegó en Quito, Ecuador, en 1963, y pronto se integró a Las mulatas panameñas como solista bajo la dirección de Carlos Ochoa.

Su debut tuvo lugar en Lima, Perú, en 1964, donde fue apodada Sol de Panamá Inka del Perú, marcando el comienzo de su trayectoria. En 1971, lanzó su primer álbum, Simplemente Solinka, con la Orquesta América, explorando diversos ritmos tropicales. Colaboró con destacados músicos panameños y recibió reconocimientos como el Águila de América y el Ermita de Buga. Durante la década de 1990, lanzó el álbum Salseando el festejo y continuó su legado con otros sencillos. En 2005 se recopiló su exitoso trabajo en el álbum Solinka, la sonera de Panamá.

En 2020 recibió honores por parte del Ministerio de Cultura de Panamá en reconocimiento a su legado en la música tropical. A pesar de su retiro en 2007, Solinka regresó como artista invitada al Panamá Jazz Festival en 2022. Repite para la edición 2023.

Solinka comenta que adaptaron sus partituras al jazz, “Patricia [Zárate] las acomodó para la orquesta. El año pasado estaba muy nerviosa porque no estaba acostumbrada a cantar con este tipo de banda de jazz, aunque me gusta y me encanta el jazz, nunca lo había cantado. Ellas también se lucirán con sus improvisaciones; las chicas son buenísimas”.

Kristhine Innis, una de las vocalistas de Las hijas del jazz, adelanta que en el concierto estarán unas 35 músicas en tarima acompañando a Solinka. “Hemos tenido bastantes ensayos con la orquesta completa. Lo divertido de esto es que cada una de las chicas tiene un nivel diferente, y es muy bonito porque, si una no sabe algo, la otra la respalda. Es trabajo en equipo”.

Para la cantante, la preparación para el concierto “ha sido un reto, ya que estoy aprendiendo a leer las partituras. Cuando escuchamos la propuesta de Paty, nos dimos cuenta de que pensó en grande, y el espectáculo que viene, nadie se lo puede perder”.

Innis ingresó a Las hijas del jazz cuando tenía cinco meses de haber entrado a la Fundación Danilo Pérez. “Nunca pensé que sería invitada a participar en una orquesta, porque tenía poco tiempo de haber empezado. De hecho no escuchaba tanto jazz, porque mis géneros preferidos eran R&B, soul y el blues. El jazz lo aprendí en la fundación”, cuenta a La Estrella de Panamá.

“Toda la vida me ha gustado la música, pero nunca la había visto como algo serio. Cuando me gradué de la escuela me di cuenta de que quería dedicarme a esto ya profesionalmente. Llegó la pandemia y tuve que tomarme una pausa obligada. Después, mi mamá falleció y mi papá no quería que me quedara deprimida y me inscribió en la Fundación Danilo Pérez”, agrega.

En 2023 recibió una beca a través de la fundación para estudiar en la Universidad de Berklee, Boston, Massachusetts. Recibió la noticia tras 10 meses del fallecimiento de su madre por cáncer. “La música ha sido su psicólogo y psiquiatra a la vez, llevando su tristeza por dentro y los que nos conocen saben lo difícil que ha sido, pero Dios siempre tiene algo guardado para los que creen”, escribió su padre Orman Innis al compartir la noticia de la beca.

Las hijas del jazz es un proyecto educativo de Fundación Danilo Pérez que fomenta el desarrollo de la niña y la mujer a través de la música. Reúne a niñas y mujeres de diferentes generaciones invitándolas a intercambiar su visión sobre la música, la educación y el desarrollo social a través de conversatorios, conciertos didácticos en escuelas oficiales y privadas, audiciones, clases de ensamble, presentaciones musicales, entre otros.

La orquesta está bajo la dirección ejecutiva de Aleida Duartes y dirección musical de Patricia Zárate y el equipo de educadores de la Fundación Danilo Pérez. Cuentan con becas de estudios musicales en las instalaciones para niñas y jóvenes que quieran aprender a tocar instrumentos musicales.