Musicalion regresa al Parque Omar del 5 al 8 de febrero con noches temáticas para toda la familia

El festival cultural Musicalion regresa este año del 5 al 8 de febrero con una agenda marcada por la difusión de la música y la identidad así como el apoyo decidido al talento joven, en un evento que tendrá diversas noches temáticas para todos los gustos.

Musicalion – que busca ser un punto de encuentro para toda la familia – se realiza con la premisa de facilitar el acceso de espectáculos de alto nivel en un ambiente abierto, diverso y accesible como lo es el Parque Omar.

Desde la salsa caribeña al rock latinoamericano, la agenda de Musicalion contempla para este año una variedad de presentaciones diseñadas para todos los públicos, quienes verán sobre el escenario tanto a artistas consagrados como a jóvenes talentos que se están abriendo paso en el ámbito del entretenimiento. Unas presentaciones que, de alguna forma, también buscan resaltar la identidad nacional.

Las presentaciones

Musicalion comenzará su andadura este próximo jueves 5 de enero con la presentación ‘Broadway Lights & More’, una noche dedicada a los grandes musicales de la Gran Manzana de Nueva York, los cuales eventualmente también se convirtieron en películas. El espectáculo. De ‘Wicked’ a ‘The Greatest Showman’ pasando por ‘El Fantasma de la Ópera’ y ‘Mamma Mia’, el público estará expuesto a un espectáculo de gran emoción y teatralidad.

Las voces que entonarán las canciones de estos clásicos del teatro serán las de Ricardo Velásquez, Diana Durán, Juliette Roy, Carmen C, y desde Canadá, Los Tenores, junto a un elenco de reconocidos cantantes y bailarines bajo la dirección musical de Dani Mellado.

En tanto, el viernes 6 de febrero ‘Interestelar – Una Noche Galáctica’ se centrará en las bandas sonoras de icónicas películas como ‘E.T.’, ‘La Guerra de las Galaxias’, ‘Super Mario Galaxy’, y ‘Guardianes de la Galaxia’, entre otros. Más de 50 jóvenes músicos en todo el país, integrantes de la Banda Sinfónica de Musicalion, interpretarán estos temas bajo la dirección musical de Irving Rodríguez.

Mientras, el sábado 7 de febrero será la ocasión perfecta de escuchar a Sonido Local en el marco de una noche dedicada a la escena musical panameña, ya sea desde las bandas emergentes que se están abriendo paso hasta las agrupaciones que definieron una era en el rock nacional. El acto de cierre estará a cargo de la banda Cuarto Soda, una agrupación cuyos tributos de Soda Stereo le valieron muchos éxitos en su país natal, Argentina.

El domingo 6, será el gran cierre del festival, el cual se efectuará bajo la presentación ‘Tropicalia – Salsa y Caribe’, una experiencia musical que busca honrar y dar tributo a los grandes protagonistas de la Salsa y el Caribe. Las voces que estarán en escena serán las de Ana Barroso, Daniel Galimore, Feher, Russo, Luis Lugo y Yamilka Pitre además de la afamada orquesta La Kshamba. Todos ellos bajo la dirección musical de Oscar Cruz y la producción de Mélida Trujillo.

El festival Musicalion no solo tendrá música en vivo sino también una zona de gastronomía y experiencias, que estará abierta desde las 4:00 pm.