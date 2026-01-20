Musicalion regresa al Parque Omar del 5 al 8 de febrero con noches temáticas para toda la familia

El festival cultural Musicalion regresa este año del 5 al 8 de febrero con una agenda <b>marcada por la difusión de la música y la identidad así como el apoyo decidido al talento joven</b>, en un evento que tendrá diversas noches temáticas para todos los gustos. Musicalion – que busca ser un punto de encuentro para toda la familia – se realiza con la premisa de facilitar el acceso de espectáculos de alto nivel en un ambiente abierto, diverso y accesible como lo es el Parque Omar.<b>Desde la salsa caribeña al rock latinoamericano, la agenda de Musicalion contempla para este año una variedad de presentaciones diseñadas para todos los públicos, quienes verán sobre el escenario tanto a artistas consagrados como a jóvenes talentos</b> que se están abriendo paso en el ámbito del entretenimiento. Unas presentaciones que, de alguna forma, también buscan resaltar la identidad nacional.<b>Las presentaciones</b><b>Musicalion comenzará su andadura este próximo jueves 5 de enero con la presentación ‘Broadway Lights &amp; More’, </b>una noche dedicada a los grandes musicales de la Gran Manzana de Nueva York, los cuales eventualmente también se convirtieron en películas<b>. </b>El espectáculo. De ‘Wicked’ a ‘The Greatest Showman’ pasando por ‘El Fantasma de la Ópera’ y ‘Mamma Mia’, el público estará expuesto a un espectáculo de gran emoción y teatralidad. Las voces que entonarán las canciones de estos clásicos del teatro serán las de Ricardo Velásquez, Diana Durán, Juliette Roy, Carmen C, y desde Canadá, Los Tenores, junto a un elenco de reconocidos cantantes y bailarines bajo la dirección musical de Dani Mellado.<b>En tanto, el viernes 6 de febrero ‘Interestelar – Una Noche Galáctica’ se centrará en las bandas sonoras de icónicas películas como ‘E.T.’, ‘La Guerra de las Galaxias’, ‘Super Mario Galaxy’, y ‘Guardianes de la Galaxia’, entre otros.</b> Más de 50 jóvenes músicos en todo el país, integrantes de la Banda Sinfónica de Musicalion, interpretarán estos temas bajo la dirección musical de Irving Rodríguez.<b>Mientras, el sábado 7 de febrero será la ocasión perfecta de escuchar a Sonido Local en el marco de una noche dedicada a la escena musical panameña, ya sea desde las bandas emergentes que se están abriendo paso hasta las agrupaciones que definieron una era en el rock nacional. </b>El acto de cierre estará a cargo de la banda Cuarto Soda, una agrupación cuyos tributos de Soda Stereo le valieron muchos éxitos en su país natal, Argentina.<b>El domingo 6, será el gran cierre del festival, el cual se efectuará bajo la presentación ‘Tropicalia – Salsa y Caribe’, una experiencia musical que busca honrar y dar tributo a los grandes protagonistas de la Salsa y el Caribe. </b>Las voces que estarán en escena serán las de Ana Barroso, Daniel Galimore, Feher, Russo, Luis Lugo y Yamilka Pitre además de la afamada orquesta La Kshamba. Todos ellos bajo la dirección musical de Oscar Cruz y la producción de Mélida Trujillo.El festival Musicalion no solo tendrá música en vivo sino también una zona de gastronomía y experiencias, que estará abierta desde las 4:00 pm.