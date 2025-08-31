  1. Inicio
Noche de merengue en Panamá: Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario y El Torito en concierto

El cantante dominicano Eddy Herrera se presentó en Panamá junto a Los Hermanos Rosario y Héctor Acosta “El Torito”, en una velada que reunió a generaciones de fanáticos del merengue.
Adriana Berna
  • 31/08/2025 16:29
El público panameño celebró a ritmo de merengue con un concierto que unió a Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario y Héctor Acosta.

El merengue volvió a brillar en Panamá. Anoche, el cantante dominicano Eddy Herrera ofreció una presentación cargada de energía y sabor, en la que compartió escenario con dos grandes exponentes del género: Los Hermanos Rosario y Héctor Acosta “El Torito”.

“Anoche tuvimos el placer de brindar nuestros éxitos a toda nuestra gente de Panamá. Fue una noche muy especial y que viva el merengue”, expresó Herrera en sus redes sociales tras el concierto, destacando el entusiasmo del público panameño que coreó cada una de sus canciones.

El evento, que reunió a fanáticos de distintas generaciones, se convirtió en una auténtica celebración del merengue, un género que sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón del público istmeño.

Con una carrera de más de tres décadas, Eddy Herrera se mantiene como uno de los artistas más vigentes de la música tropical, y su presentación en Panamá reafirma la conexión especial que tiene con este público que lo ha acompañado a lo largo de los años.

