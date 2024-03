Nuevo estudio confirma el sexto evento de extinción masiva

Desde un punto de vista científico se reconoce la extinción de especies como un evento significativo en el proceso evolutivo del planeta y sus especies. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), una extinción masiva es un breve periodo de tiempo geológico en el que se extingue un alto porcentaje de distintas especies.

Anteriormente el planeta Tierra ha experimentado cinco de estos eventos, el último ocurrió hace 65,5 millones de años al acabar con los dinosaurios, sin embargo, diversos expertos creen que actualmente se está atravesando por el sexto proceso de extinción en gran escala de las especies.

‘Environmental drivers of the first major animal extinction across the Ediacaran White Sea-Nama transition’, estudio realizado por investigadores de la Universidad de California Riverside y la Universidad Virginia Tech y publicado en la revista científica, PNAS, profundizó sobre este fenómeno en curso que afecta directamente a la biodiversidad de la Tierra, tomando como referencia los anteriores eventos de extinción.

La investigación concluyó que este nuevo periodo de extinción masiva, al igual que los cinco anteriores, está ocurriendo por los grandes cambios en las condiciones ambientales que afectan al planeta. En esta ocasión el mecanismo causante de la extinción se atribuye a la disminución de la disponibilidad de oxígeno.

De acuerdo con el estudio, esto sugiere que los controles abióticos han tenido impactos significativos en los patrones de diversidad a lo largo de los más de 570 millones de años de historia de los animales en este planeta.

Por su parte, el WWF menciona que a diferencia de los otros eventos que causaron el declive poblacional de múltiples especies animales, los cambios ambientales del planeta están siendo causados por la actividad humana y no por fenómenos naturales.

Además, destacan el insostenible uso de la tierra, el agua y la energía como otros de los factores que han llevado el fenómeno hasta este punto.

Actualmente, el 40% de toda la tierra es utilizada para la producción de alimentos. Mientras que la agricultura también es responsable del 90% de la deforestación global y representa el 70% del uso de agua dulce del planeta, alterando de manera importante los hábitats y devastando las especies que viven en esos lugares.

“Es evidente que los lugares y las maneras en que se producen los alimentos son una de las mayores amenazas causadas por el hombre en torno a la extinción de especies y nuestros ecosistemas. Para empeorar las cosas, la producción y el consumo de alimentos no sostenibles contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales están provocando un aumento de la temperatura atmosférica y causando estragos en todo el mundo”, dice esta organización.

Algunas de las recomendaciones de la WWF para poder aminorar el efecto de este periodo de extinción incluyen el seguimiento del Acuerdo de París, la conservación del 30% de las tierras y aguas para el 2030, acordar nuevos objetivos globales sobre la biodiversidad en los que se dé prioridad al financiamiento para su implementación e involucrar a las comunidades y personas en las políticas de alto nivel.