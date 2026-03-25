‘One Chicago’, un crossover épico desde el lente de sus creadores

Tras el éxito de las series de acción y riesgo, ‘Chicago Fire’ (Andrea Newman), ‘Chicago Med’ (Allen MacDonald) y ‘Chicago P.D.’ (Gwen Sigan), más de una decena de temporadas en cada producción e historias que siguen desafiando el suspenso y los riesgos que los héroes cotidianos viven día a día, llega el crossover esperado entre los tres elencos este 4 de abril en la plataforma de Universal+. El punto de partida de este episodio especial es una llamada de rescate. El Cuerpo de Bomberos 51 (Chicago Fire) es contactado por un aeródromo cuando un aeronave con varios pasajeros queda repentinamente en silencio en pleno vuelo, lo que desencadena una emergencia de alto riesgo. Su descubrimiento revela un misterio aún mayor y más mortal, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de la pista y poner en peligro innumerables vidas. Las aparicioness especiales de Tracy Spiradakos (‘Anna Pigeon’) como la detective Hailey Uptony y de Jesse Lee Soffer (‘Chicago P.D.’, ‘Chicago Fire’, ‘FBI: International’) como el detective Jay Halstead, son uno de los pilares del episodio crossover, las cuales marcan la primera vez que la audiencia podrá ver a la pareja de la policía conectar desde su separación, lo cual será impactante para las audiencias. En el caso de Hailey Upton, ella regresa a sus antiguos territorios, pero esta vez a nivel federal como agente especial del FBI. De esta forma, une a sus antiguos aliados de la policía después de que un caso del grupo de trabajo antidrogas de su oficina de Detroit la lleve de regreso a Chicago. Por su parte, la última vez que se lo vio a Jay Halstead, trabajaba en el Ejército en Bolivia, rastreando objetivos de cárteles de la droga; Halstead ha estado encubierto, lo que lo lleva al mismo caso que Upton investiga. Con este nuevo episodio cerca de su estreno, ‘La Decana’ pudo obtener perspectivas de parte de los showrunners de cada elenco y cómo la sala de guionistas se preparó para llevar a cabo este gran proyecto sin perder la continuidad de cada temporada.

¿Cuál es el secreto del éxito que las series del “Chicagoverse” han tenido a lo largo de los años?

Andrea Newman (AN): Nadie hace crossovers como estas series de ‘One Chicago’, somos genuinamente muy unidos y filmamos en el mismo espacio en el set, los elencos se conocen entre sí, el equipo también, los guionistas trabajan en el mismo edificio de Universal, y el elenco y el equipo están en Chicago. Todos nos cruzamos. Estas series están hechas por gente que trabaja junta, hay mucha historia detrás, entonces la unión es imperceptible. Juntamos a todos en una coctelera y la sacudimos para ver qué sale y respecto a este episodio en particular, está muy centrado en los personajes, lo cual siempre es divertido, y la acción es una locura. Allen MacDonald (AM): Lo que hace de este crossover de ‘One Chicago’ algo especial es la unión de la caracterización de los personajes y la atención al detalle de eso, además de la acción. Tenemos todo: acción, suspenso, personajes a los que quieres ver triunfar, parejas que esperas que sucedan, parejas que esperas que no se separen. Todo eso es único y es lo que los fanáticos aman y lo que hace que sea un éxito.

¿De qué forma el ángulo “extraído de los titulares” ha contribuido a las historias de las series? ¿Hay siempre un intento de incorporar casos reales?

Gwen Sigan (GS): Sí, lo hemos hecho con varios casos, y aunque la historia no sea exacta, sí algunos fragmentos, algunas perspectivas, tratamos de hacerlo lo más realista posible. En cuanto a este crossover, creo que no nos inspiramos en una historia real, porque los guionistas tenían varias ideas para esta historia que dura tres horas y que amalgama cada diferente unidad de los socorristas en igual medida, lo cual es muy difícil. Todas nuestras series intentan mantenerse ceñidas a la realidad de cómo es el trabajo de los socorristas, y eso se verá en el episodio. Lo específico de las historias hace que haya una autenticidad palpable.

Las series arrojan luz sobre el trabajo cotidiano de los héroes, ¿cuán importante es reflejar esto?

AM: Es muy importante para todos nosotros reflejar a los socorristas de manera correcta y mostrar cómo son personas multifacéticas, y cuán dedicadas son a su trabajo. Son héroes. AN: Todas las series tienen productores ejecutivos y consultores, verdaderos médicos, bomberos, oficiales de policía, y muchos de ellos están en el elenco, ya sea de manera secundaria o como personajes centrales. Logramos conocer a esta gente y queremos hacerles justicia, mostrar el sacrificio, y cómo ponen el corazón y el alma en sus trabajos. La temática de este episodio especial en particular es cómo el pasado atormenta, cómo atormentan las cosas terribles que viste, que tuviste que hacer, eso nunca se va. Mostramos cómo el trabajo es muy difícil y cómo hace mella en la psiquis y en el corazón.

¿Cuán desafiante es mantener a la audiencia sorprendida a medida que pasan las temporadas?

GS: Es definitivamente complicado y le damos crédito a los guionistas que trabajan en ello, porque la cantidad de historias que se muestran es una locura, y siempre tienes presente que no puedes quedarte sin historias, que tiene que haber combustible para seguir con cambios, con evolución. Eso es muy complejo, porque hay que complacer a todos los personajes y a todo lo que las series hacen tan bien. Los guionistas son los que logran que la audiencia no se aburra, porque siempre hay algo nuevo que sucede, algún giro, alguna sorpresa, y en este caso un viaje de tres horas. AM: Los conflictos, las sorpresas, la acción, todo eso se remarca mucho en un crossover, se engrandece. Cuando hacemos estos crossovers subimos la temperatura, y queremos sorprender con giros en las historias porque estos personajes son muy reales para nosotros y nos importan mucho.

¿Cómo describirían el éxito del legado que Dick Wolf ha venido construyendo por más de tres increíbles décadas?

AN: Es increíble, no hay nada que se le parezca en cuanto a lo enorme que es este mundo de Wolf Entertainment. Son décadas de crear personajes, y el equipo de Wolf es tan importante en estos proyectos especiales porque está involucrado en el planeamiento, en la postproducción, en los guiones, en las observaciones. Es un legado que comenzó con ‘La Ley y El Orden’ y nosotros llevamos la batuta cada vez y somos muy conscientes de ello cada vez: somos parte de algo icónico que representan desde el comienzo a los socorristas, a los policías, a los abogados, y también a estos héroes. AM: Es un legado el de Wolf Entertainment de tres décadas de construir mundos. Antes de esto no había nada igual, en este caso, de tres series que son spin-offs sobre socorristas que se unen en una misma noche en la pantalla con personajes que se cruzan. Ahora hay versiones de esto, pero que no se acercan a lo que nosotros hacemos y eso es un legado sí mismo.