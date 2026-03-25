‘One Chicago’, un crossover épico desde el lente de sus creadores

Andrea Newman (AN): Nadie hace crossovers como estas series de ‘One Chicago’, somos genuinamente muy unidos y filmamos en el mismo espacio en el set, los elencos se conocen entre sí, el equipo también, los guionistas trabajan en el mismo edificio de Universal, y el elenco y el equipo están en Chicago. Todos nos cruzamos. Estas series están hechas por gente que trabaja junta, hay mucha historia detrás, entonces la unión es imperceptible. Juntamos a todos en una coctelera y la sacudimos para ver qué sale y respecto a este episodio en particular, está muy centrado en los personajes, lo cual siempre es divertido, y la acción es una locura. Allen MacDonald (AM): Lo que hace de este <i>crossover </i>de ‘One Chicago’ algo especial es la unión de la caracterización de los personajes y la atención al detalle de eso, además de la acción. Tenemos todo: acción, suspenso, personajes a los que quieres ver triunfar, parejas que esperas que sucedan, parejas que esperas que no se separen. Todo eso es único y es lo que los fanáticos aman y lo que hace que sea un éxito.