Óscar Olivares hará una obra de arte ecológica en Panamá

No solo tiene el respaldo de la comunidad, entidades públicas y empresas privadas brindan apoyo al artista. “Todos los murales tienen una serie de gastos y logística importantes, desde poner puntos de recolección para las tapas, tener personal como albañiles, tener andamios, cemento, arena, iluminación; elementos que ameritan el apoyo de empresas o instituciones. Un artista solo no puede generar un proyecto como éste, se necesita la colaboración de muchas personas”.

Olivares comparte que la respuesta de las personas ha sido increíble, los murales no serían posibles sin el compromiso de quienes colaboran con la recolección de tapas. Además, no solo ayudan con las tapas, si hace falta algún material la comunidad ayuda. Mientras el artista está trabajando, muchos le colaboran con comidas y bebidas.

“Al regresar a Caracas empiezo a practicar más puntillismo. Tomo un montón de tapas, las echo al suelo y digo ‘si puedo hacer un ojo se puede hacer cualquier cosa’. Al principio no veía el ojo hasta que me alejé y puse la cámara del teléfono, ahí entendí. Era un tipo de arte que tenía que apreciarse tanto de cerca como de lejos; es decir, el espectador tenía que interactuar y caminar por la obra para realmente entender la imagen que estaba ahí”, relata el artista.

Premios, reconocimientos, exposiciones internacionales

La obra de Olivares ha sido exhibida en diversos lugares del mundo, incluyendo ciudades como Miami, Bogotá, Houston, Panamá, Madrid, Barcelona, Roma, Pescara, Santo Domingo y Kuala Lumpur, así como en eventos destacados como el ArtExpo New York y el Passion for Freedom Art Festival de Londres.

A los 14 años, comenzó a dedicarse al dibujo del fútbol venezolano, convirtiéndose en el primer dibujante de la historia del fútbol nacional y el único en retratar a las hinchadas. Ha recibido reconocimientos como el Premio Iberoamericano de Emprendimiento Online 2015 y el Premio Mara de Oro 2017. Fundó la Academia Olivares en 2019, una escuela de dibujo en línea con más de tres mil estudiantes en más de 10 países. Por esto, la Unesco ha reconocido su iniciativa artística y educativa.

Cuando era niño, su mamá lo inscribió en clases de dibujo, poco después se retiró porque se sentía limitado a dibujar lo que pedía la educadora y no lo que él quería. “Mi mamá me inscribió porque vio un potencial en mí. Además que dibujar es lo que más disfruto, si estaba llorando, me calmaba dibujando, si estaba inquieto me daban papel y colores y me tranquilizaba. Era la forma en la que expresaba mis sentimientos”.

“Es muy importante estar atentos a los talentos de los niños, no tanto para inscribirlos tan temprano; de hecho, no recomiendo inscribirlos en cursos de dibujo tan temprano, pero sí, para apoyarlos. Lo más importante que me dio mi familia, no fue el curso. Lo más importante fue hacerme sentir que creían en mí, que sintiera que cada dibujo valía mucho para ellos. Eso fue lo que me dio confianza para mostrarle mi arte a más personas”.

¿Imaginaste que alcanzarías tantos logros a tu edad? “Sí, imaginé que alcanzaría tantos logros a mi edad. El apoyo de mi familia me hizo visualizarme triunfando y logrando cosas importantes. A los 21 estaba logrando cosas importantes, a los 19, a los 20 ya tenía exposiciones internacionales. Lejos de sentirme que ya había llegado a lo más alto, siempre representaba un reto de ir por cosas más grandes y estoy seguro de que todavía no he llegado al 30% de lo que pudo llegar a lograr. Eso es gracias a la confianza en mí mismo y la confianza que me dio mi familia desde niño, eso fue fundamental”.