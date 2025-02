Pacientes con enfermedades raras claman por una vida digna

Rogelio Chiari vive con esclerosis lateral amiotrófica (ELA); Isabel Pérez fue diagnosticada con miastenia gravis; Magbis Yeraldín Saavedra padece la enfermedad de Crohn, un tipo de enfermedad intestinal inflamatorio; Diana Dipardo enfrenta la mastocitosis sistémica, e Ingrid Ortiz padece distrofia muscular facioescapulohumeral.

Se estima que miles de pacientes en Panamá enfrentan una lucha diaria contra enfermedades raras, aunque no se cuenta con estadísticas oficiales actualizadas. Así lo confirma Nathalie Harris, presidenta de la Red de Enfermedades Raras.

Las enfermedades raras son condiciones crónicas caracterizadas por su baja prevalencia (menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes), una elevada morbilidad y mortalidad precoz. Estas patologías, que se estiman son unas 8.000 en todo el mundo, abarcan desde trastornos genéticos y enfermedades autoinmunitarias hasta cánceres poco comunes y malformaciones congénitas. Sin embargo, la falta de un registro nacional y el limitado acceso a diagnósticos y tratamientos agravan la situación de miles de panameños.

Harris fue diagnosticada con lupus hace más de 10 años. Antes de eso, había presentado síntomas como pérdida excesiva de cabello y pérdida de peso. “En tres o cuatro meses perdí unas 30 libras. No podía comer, vomitaba todos los días y tenía fiebre de 40 grados todos los días. Lo que hacía era chupar hielo, incluso me salieron llagas en la cabeza. Día tras día, los síntomas persistían. Al final, fui buscando doctores y me desahuciaron por completo”, contó a este medio en 2023.