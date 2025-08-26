Panamá busca fortalecer lazos culturales con Barbados en un evento caribeño

Panamá sacó a relucir sus ‘raíces caribeñas’ en el ‘<a href="/tag/-/meta/caribe-y-centroamerica"><b>Caribbean Roots... Global Excellence’</b> el <b>XV Festival de las Artes del Caribe (Carifiesta)</b></a> que se desarrolló en <a href="/tag/-/meta/barbados">Barbados </a>del 22 al 24 de agosto.La delegación panameña, que estuvo encabezada por la <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">ministra de Cultura (MiCultura),</a> <a href="/tag/-/meta/maria-eugenia-herrera">María Eugenia Herrera,</a> estuvo engalanada con representantes de los Bailes Congos y el artesano coclesano Alex Tuñón, especialista en el<b> Sombrero Pintao. </b>Así como la artesana guna, Yilka Hart.Tuñón destacó su participación en el evento, en el que pudo dar a conocer la técnica de elaboración del sobrero pintao, que su familia lleva preservando desde hace más de 50 años.<b>Hart</b>, por su parte, resaltó que 'lo que más me sorprendió fue que sus piezas fueron recibidas con admiración y curiosidad, ya que muchos visitantes se interesaron por conocer las historias, las técnicas de elaboración y el valor cultural de cada obra. Para ella, este encuentro cultural no solo significó visibilidad internacional, sino también una oportunidad de conexión con el <b>público caribeño, </b>quienes se sintieron identificados con los ritmos y colores que compartimos como pueblos hermanos'.La <b>Carifiesta XV</b> lleva realizándose desde hace más de una década y siempre es un mosaico para destacar la música, danza, artes visuales y tradición popular de la región caribeña.Este evento formó parte de la gira que la titular de Cultura realizó en <b>Barbados </b>donde sé reunió con el <b>ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Kerrie Symmonds.</b>Durante su estancia en el país, <b>Herrera </b>expresó el interés de Panamá de fortalecer los lazos de cooperación con el país caribeño. Así como la necesidad de desarrollar proyectos de cooperación cultural entre naciones.