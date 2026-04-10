Panamá impulsa el voluntariado en el Día de las Buenas Acciones

El Día de las Buenas Acciones se celebrará este domingo 12 de abril con una amplia cadena de iniciativas solidarias que se desarrollarán de manera simultánea en más de 115 países alrededor del mundo. Esta jornada forma parte de un movimiento global que promueve la práctica constante de actos altruistas, con el objetivo de fomentar una cultura de solidaridad que trascienda una fecha específica y se convierta en un hábito permanente en la sociedad.La actividad, promovida en Panamá por la Fundación Judío Panameña (JUPÁ), B’nai B’rith de Panamá y Voluntarios de Panamá a través de su plataforma 'Ponte en Algo', cobra especial relevancia este año, ya que el país ha sido elegido por el Comité Regional del Día de las Buenas Acciones como el encargado de portar la Bandera de las Buenas Acciones Latinoamérica. Este reconocimiento responde al liderazgo que ha demostrado Panamá en la promoción del voluntariado y en la articulación de iniciativas solidarias a nivel regional.Como parte de esta designación, la Bandera de las Buenas Acciones recorrerá distintas provincias del país, acompañando actividades comunitarias vinculadas a esta celebración. El objetivo de este recorrido es que el símbolo esté presente en acciones reales y visibles, mostrando, a través de hechos concretos, el impacto positivo que puede generar el voluntariado en la vida de las personas y en las comunidades.Esta edición se desarrolla bajo el lema 'Haciendo el bien, inspiras', un mensaje que busca motivar a la ciudadanía a involucrarse activamente en acciones solidarias que contribuyan al bienestar común. La consigna enfatiza la idea de que cada buena acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de generar un efecto multiplicador e inspirar a otros a sumarse.Quienes deseen participar en alguna de las actividades organizadas en el marco de esta jornada pueden consultar el portal web <a href="http://www.ponteenalgo.com">www.ponteenalgo.com</a>. Esta plataforma de voluntariado permite a los usuarios conocer e inscribirse en diversas iniciativas impulsadas por más de 295 organizaciones sin fines de lucro que forman parte de la red. Las oportunidades de participación abarcan una amplia gama de causas, que incluyen desde el apoyo a adultos mayores y la protección animal, hasta proyectos vinculados al arte, la cultura y la concienciación ambiental.Las cifras reflejan el impacto creciente de este movimiento en el país. Solo en el año anterior se llevaron a cabo 796 buenas acciones en la edición pasada, con la participación de 10,595 voluntarios, quienes aportaron más de 203,308 horas de servicio. Estos datos evidencian no solo el compromiso de la ciudadanía, sino también la consolidación del voluntariado como una herramienta clave para el desarrollo social.