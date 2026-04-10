Panamá impulsa el voluntariado en el Día de las Buenas Acciones

Las cifras reflejan el impacto creciente de este movimiento en el país. Solo en el año anterior se llevaron a cabo 796 buenas acciones en la edición pasada, con la participación de 10,595 voluntarios, quienes aportaron más de 203,308 horas de servicio. Estos datos evidencian no solo el compromiso de la ciudadanía, sino también la consolidación del voluntariado como una herramienta clave para el desarrollo social.

Quienes deseen participar en alguna de las actividades organizadas en el marco de esta jornada pueden consultar el portal web www.ponteenalgo.com . Esta plataforma de voluntariado permite a los usuarios conocer e inscribirse en diversas iniciativas impulsadas por más de 295 organizaciones sin fines de lucro que forman parte de la red. Las oportunidades de participación abarcan una amplia gama de causas, que incluyen desde el apoyo a adultos mayores y la protección animal, hasta proyectos vinculados al arte, la cultura y la concienciación ambiental.

Esta edición se desarrolla bajo el lema “Haciendo el bien, inspiras”, un mensaje que busca motivar a la ciudadanía a involucrarse activamente en acciones solidarias que contribuyan al bienestar común. La consigna enfatiza la idea de que cada buena acción, por pequeña que parezca, tiene el potencial de generar un efecto multiplicador e inspirar a otros a sumarse.

Como parte de esta designación, la Bandera de las Buenas Acciones recorrerá distintas provincias del país, acompañando actividades comunitarias vinculadas a esta celebración. El objetivo de este recorrido es que el símbolo esté presente en acciones reales y visibles, mostrando, a través de hechos concretos, el impacto positivo que puede generar el voluntariado en la vida de las personas y en las comunidades.

La actividad, promovida en Panamá por la Fundación Judío Panameña (JUPÁ), B’nai B’rith de Panamá y Voluntarios de Panamá a través de su plataforma “Ponte en Algo”, cobra especial relevancia este año, ya que el país ha sido elegido por el Comité Regional del Día de las Buenas Acciones como el encargado de portar la Bandera de las Buenas Acciones Latinoamérica. Este reconocimiento responde al liderazgo que ha demostrado Panamá en la promoción del voluntariado y en la articulación de iniciativas solidarias a nivel regional.

El Día de las Buenas Acciones se celebrará este domingo 12 de abril con una amplia cadena de iniciativas solidarias que se desarrollarán de manera simultánea en más de 115 países alrededor del mundo. Esta jornada forma parte de un movimiento global que promueve la práctica constante de actos altruistas, con el objetivo de fomentar una cultura de solidaridad que trascienda una fecha específica y se convierta en un hábito permanente en la sociedad.

Las razones para ayudar

La coordinadora de Comunicaciones y Alianzas de Voluntarios de Panamá, Ana Larisa Cabrera, destacó que cualquier persona puede convertirse en voluntaria en cualquier momento del año, más allá de esta fecha conmemorativa.

“Siempre la invitación es a que las personas, de manera individual, así como las escuelas, universidades e incluso las empresas, ingresen a la plataforma Ponte en Algo para conocer alguna actividad en la que puedan participar y llevar a cabo sus buenas acciones”, señaló Cabrera.

Asimismo, hizo referencia a los hallazgos de la más reciente Encuesta Nacional de Voluntariado, la cual reveló que el 35% de los encuestados dedica al menos dos horas al voluntariado. En este sentido, subrayó que el Día de las Buenas Acciones representa una oportunidad ideal para que quienes aún no han participado en este tipo de iniciativas den el primer paso.

“El Día de las Buenas Acciones es una ocasión propicia para que quienes todavía no han podido involucrarse en el voluntariado lo hagan. Es el momento perfecto para ser empáticos y extender la mano a quienes lo necesitan. Vivimos en una época compleja, marcada por desafíos y por una sobrecarga de información negativa. A veces olvidamos que también están ocurriendo cosas buenas en el mundo. A través de esta jornada buscamos recordar eso y, además, fomentar en los niños valores que les permitan convertirse en adultos más conscientes y solidarios”, agregó.

Cabrera también resaltó que el voluntariado no necesariamente implica grandes esfuerzos o recursos, sino que puede manifestarse en acciones simples que generan un impacto significativo en la vida de otros.

En esa misma línea, explicó que durante el mes de enero su organización, junto con aliados estratégicos, llevó a cabo diversas actividades portando la Bandera de las Buenas Acciones en lugares como Metetí, en la provincia de Darién; Tocumen, en la provincia de Panamá; y distintas comunidades en Colón. Estas iniciativas incluyeron desde jornadas de reciclaje hasta la entrega de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.

“Todos los días podemos hacer buenas acciones. No tiene que tratarse de algo grande o costoso. Acciones sencillas como donar sangre para salvar vidas o compartir alimentos con personas en situación de calle son ejemplos de gestos que pueden marcar una gran diferencia y que, además, no requieren mucho tiempo”, enfatizó.

Por su parte, Roberto Mera, representante de la Fundación JUPÁ, confirmó que su organización ya tiene todo preparado para su actividad correspondiente a esta edición del Día de las Buenas Acciones. En esta ocasión, se realizará un agasajo dedicado a los trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), encargados de la recolección de residuos, conocidos como “hormiguitas”. El evento tendrá lugar en la Ciudad del Saber y busca reconocer la labor fundamental que desempeñan estos trabajadores en el mantenimiento de la limpieza urbana.

Mera destacó que este tipo de iniciativas no solo benefician a quienes las reciben, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y promueven valores como la gratitud y el respeto.

Asimismo, subrayó que en la actualidad cualquier persona puede contribuir desde su ámbito profesional o personal, poniendo sus conocimientos y habilidades al servicio de los demás.

“Cada quien, desde su profesión u oficio, puede aportar. Lo importante es tener la disposición de ayudar. Además, es fundamental visibilizar las buenas acciones que se están realizando en el país, porque eso genera un efecto contagio y motiva a otros a sumarse”, afirmó.

El representante también recordó que el movimiento del Día de las Buenas Acciones tiene un alcance global desde su creación en 2007 por la empresaria y filántropa Shari Arison, lo que ha permitido que millones de personas en todo el mundo participen en iniciativas solidarias.

En este contexto, Mera hizo énfasis en que existen múltiples formas de involucrarse, incluyendo modalidades virtuales que permiten colaborar sin necesidad de salir de casa.

“Por ejemplo, un docente puede ofrecer clases en línea de español o matemáticas. También hay iniciativas como talleres de redes sociales dirigidos a adultos mayores, organizados por comunidades o parroquias. Son acciones que pueden realizarse de manera remota y que tienen un gran impacto”, explicó.

Finalmente, los organizadores del Día de las Buenas Acciones exhortaron a la ciudadanía a compartir sus iniciativas a través de redes sociales, con el objetivo de visibilizar el alcance de la jornada y contabilizar la participación de los panameños en esta movilización solidaria.

De esta manera, Panamá se suma una vez más a un movimiento global que demuestra que la suma de pequeños gestos puede generar grandes cambios, reafirmando el poder de la solidaridad como motor de transformación social.