Panamá, mayo. Mes de los afrodescendientes

Contexto

Datos Demográficos

Discriminación e Invisibilidad

Presencia Afrodescendiente en Centroamérica

Guatemala

El Salvador

En este país el tema de los afrosalvadoreños pasa por la orientación cultural que tiende a invisibilizar los rastros de presencia cultural africana en el país. Esta tendencia ha sido explicada por el lingüista salvadoreño Rafael Lara Martínez en su libro Salarrué o el mito del mestizaje salvadoreño (1989). Al parecer y de acuerdo con varios analistas la población negra no logró cimentar bases demográficas para hacer sobrevivir y desarrollar una cultura afrosalvadoreña perdurable por lo cual se tiende a minimizar su presencia en la cultura salvadoreña.

Honduras

Nicaragua

Los afronicaraguenses proceden principalmente de la esclavitud colonial y de la llegada de población Garífuna a las costas de Nicaragua. En la actualidad los afrodescendientes se localizan principalmente en Bluefields, municipio cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur en barrios antiguos como Old Bank, Pointeen, Beholdeen, Punta Fria y Cotton Tree entre otros.

Costa Rica

Panamá

El segundo gran flujo vino de la mano del capitalismo comercial y el protagonismo económico y militar estadounidense. Theodore Roosevelt no lo pudo expresar con mayor claridad: “I took Panamá”. Las tres coyunturas que reflejaron este segundo flujo fueron, la construcción del ferrocarril transístmico, el fracasado proyecto del Canal Francés y el Canal norteamericano. El ferrocarril fue inaugurado en 1855 y el Canal de Panamá en 1914. Los afroantillanos jugaron un rol destacado en ambas obras y en sus periodo de operación y funcionamiento tal como se puede apreciar en los trabajos de Luis Navas, Gerardo Maloney, George Priestley, Jorge Arosemena, Stanley Heckadon, Carlos Castro, George Westerman y Alfredo Figueroa Navarro entre otros.

Presencia Continental De Los Afroamericanos

No hay ningún país americano que puede ser considerado libre de afrodescendientes. Desde el norte hacia el centro, caribe y sur del continente encontramos registros de población afrodescendiente. Esto conduce a que podamos encontrar importante información censal o no y una extensa e impresionante literatura sobre: afrocanadienses, afromexicanos, afrobolivianos. Afroparaguayos, afroargentinos etc.

Debemos destacar los esfuerzos de la ONU y el Banco Mundial, entre otros organismos, para la promoción de políticas públicas en beneficio de los afroamericanos tal como se desprende del importante documento presentado por CEPAL en el año 2020 titulado “Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Elaboración de Indicadores para medir y Contrarrestar Desigualdades”. Afrodescendientes, felicidades.

El autor es Sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá. Fue Vicedecano de la Facultad de Humanidades.