Panamá obtiene cinco medallas en olimpíadas de astronomía

Panamá ganó medallas de oro, plata, bronce y una mención especial gracias a los cinco jóvenes que representaron al país en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, en su XVII versión, entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre.

Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, obtuvo la medalla de oro. Goten Loaiza, estudiante del Colegio Bilingüe de Panamá, ganó medalla de plata. Ulises Peña, del Instituto Fermín Naudeau, y Jahir Zurdo, de la Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, lograron medallas de bronce, y Valentina Rincón Mayorga, del Instituto Episcopal San Cristóbal, recibió una mención honorífica.

Los estudiantes cursan el undécimo grado y obtuvieron los mayores puntajes en la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE) 2025, organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber, en el mes de junio.

La OLAA reunió a representantes de 19 países y contó con la participación de los estudiantes más destacados en el campo de la física, la astronomía y la cohetería, tras obtener los puntajes más altos en sus competencias nacionales relacionadas a estas disciplinas.

Los estudiantes panameños compitieron entre sí y con representantes de otras naciones de Latinoamérica en pruebas que abordaron sus conocimientos en física, matemáticas, astrofísica, observación astronómica y construcción de cohetes de agua y aire.

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, afirmó que la Senacyt organiza la OliPaCE y apoya la participación de los olímpicos panameños en iniciativas internacionales como la OLAA, porque quieren “despertar en los estudiantes panameños el interés por las ciencias espaciales, la física y la astronomía, y a la vez, promover el desarrollo de competencias en estas áreas de conocimiento, para que sirvan de fuente de inspiración para aquellos que aún no se han decidido”.

Agregó que espera “que en los próximos años participen y estén en este escenario, que a todos nos llena de orgullo y satisfacción. Recuerden que cada joven panameño que se educa es una inversión para el futuro de la patria y para su propio desarrollo profesional”.

La OLAA se fundó en Montevideo en 2008, y tuvo su primera edición en Brasil en 2009, con motivo de las celebraciones por el Año Internacional de la Astronomía “2009”.

Desde entonces se realiza cada año en diferentes países latinoamericanos, reuniendo a los estudiantes seleccionados por cada país, con los objetivos de fomentar entre los jóvenes el estudio de la astronomía, la astronáutica y ciencias afines; promover en los participantes el intercambio de conocimientos y el espíritu de convivencia pacífica; apoyar las actividades de diferentes asociaciones; respaldar la inclusión curricular de la astronomía en los países, y fomentar el honor, la disciplina, la humildad y el cooperativismo entre los participantes.