Panamá presente en los ‘Beast Games 3’ de MrBeast

El reality es conocido por sus desafíos extremos y premios millonarios, y en esta edición el ganador se llevará 5 millones de dólares. En el caso de Michelle, su motivación va mucho más allá del dinero. Su objetivo es sacar adelante a su familia, saldar deudas y garantizar la educación de su hijo. Además, sueña con mejorar una escuela que lo necesite y apoyar a una fundación dedicada al rescate de animales en situación de calle.<i><b>'Yo quisiera verme como él me ve'</b></i>, expresó Michelle al referirse a su hijo, quien confía plenamente en que ella puede ganar el gran premio. Esa fe se ha convertido en su principal motor para seguir avanzando.<b>Tienes hasta el 1 de mayo para votar</b>El pase final depende del respaldo del público y el tiempo es limitado. Solo hay oportunidad de votar hasta el 1 de mayo, por lo que cada apoyo cuenta en esta etapa decisiva.Para votar necesitas entrar a este<b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="http://beastgames.com/vote" target="_blank">LINK</a></b> y registrarte con tu correo electrónico, justo enseguida tu voto se habrá efectuado. ¡A votar se ha dicho!