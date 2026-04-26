Panamá presente en los ‘Beast Games 3’ de MrBeast

Panamá podría tener por primera vez una representante en uno de los realities más virales del mundo.

Michelle Morales es la única mujer de tres finalistas panameños que buscan entrar a la tercera temporada de los Beast Games.

Los Beast Games son un popular proyecto del creador digital MrBeast, el cual empezará grabaciones de su tercera temporada muy pronto y ya está marcando un antes y un después al abrir convocatoria global.

¿Quién la motivó a participar?

Motivada por su hijo Santiago, Michelle logró avanzar hasta convertirse en una de las finalistas del país, con la posibilidad de representar a Panamá en esta competencia internacional, algo que para ella parecía casi imposible, ya que incluso llegó a pensar que nunca recibiría la llamada para continuar en el proceso.

A sus 37 años, Michelle no solo destaca por su determinación, sino también por su preparación: habla tres idiomas y asegura sentirse feliz y agradecida de estar a las puertas de la tercera temporada de los Beast Games, una oportunidad que considera única.