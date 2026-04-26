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Vida y cultura

Panamá presente en los ‘Beast Games 3’ de MrBeast

Michelle Morales es la única mujer de tres finalistas panameños que buscan entrar a la tercera temporada de los Beast Games.
Michelle Morales es la única mujer de tres finalistas panameños que buscan entrar a la tercera temporada de los Beast Games. Cedida
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Laura Chang
  • 26/04/2026 13:12
Los Beast Games, el popular proyecto del creador digital MrBeast, empezará grabaciones de su tercera temporada muy pronto

Panamá podría tener por primera vez una representante en uno de los realities más virales del mundo.

Michelle Morales es la única mujer de tres finalistas panameños que buscan entrar a la tercera temporada de los Beast Games.

Los Beast Games son un popular proyecto del creador digital MrBeast, el cual empezará grabaciones de su tercera temporada muy pronto y ya está marcando un antes y un después al abrir convocatoria global.

¿Quién la motivó a participar?

Motivada por su hijo Santiago, Michelle logró avanzar hasta convertirse en una de las finalistas del país, con la posibilidad de representar a Panamá en esta competencia internacional, algo que para ella parecía casi imposible, ya que incluso llegó a pensar que nunca recibiría la llamada para continuar en el proceso.

A sus 37 años, Michelle no solo destaca por su determinación, sino también por su preparación: habla tres idiomas y asegura sentirse feliz y agradecida de estar a las puertas de la tercera temporada de los Beast Games, una oportunidad que considera única.

El reality es conocido por sus desafíos extremos y premios millonarios, y en esta edición el ganador se llevará 5 millones de dólares.

En el caso de Michelle, su motivación va mucho más allá del dinero. Su objetivo es sacar adelante a su familia, saldar deudas y garantizar la educación de su hijo.

Además, sueña con mejorar una escuela que lo necesite y apoyar a una fundación dedicada al rescate de animales en situación de calle.

“Yo quisiera verme como él me ve”, expresó Michelle al referirse a su hijo, quien confía plenamente en que ella puede ganar el gran premio. Esa fe se ha convertido en su principal motor para seguir avanzando.

Tienes hasta el 1 de mayo para votar

El pase final depende del respaldo del público y el tiempo es limitado. Solo hay oportunidad de votar hasta el 1 de mayo, por lo que cada apoyo cuenta en esta etapa decisiva.

Para votar necesitas entrar a este LINK y registrarte con tu correo electrónico, justo enseguida tu voto se habrá efectuado. ¡A votar se ha dicho!

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