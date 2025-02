Paquita la del Barrio, la que les cantó a los ‘inútiles’, fallece a los 77 años

Nació una estrella

Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Fue hermana de Viola Viveros Barradas e hija de Aurora Barradas y Tomás Viveros. El diario Milenio escribió que durante su educación, sus maestros siempre le pedían deleitar al público con su voz durante los festivales escolares.

A los 16 años, y sin haber terminado el colegio, comenzó a trabajar en el gobierno municipal de Alto Lucero, Veracruz, y ahí conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo, quien le superaba la edad por 30 años. Tuvo dos hijos con él, pero la decepción tocó su puerta, ya que se enteró de que ese gran amor estaba casado.

Dejó a Gerardo para irse a Ciudad de México a perseguir esa pasión y permanecía en ella . Viajó junto a su hermana, con quien formó el dueto Las Golondrinas.

Fue en La Fogata Norteña donde tuvieron sus primeras presentaciones y donde Paquita conoció a su segundo esposo: Alfonso Martínez. La cantante le contó en entrevista a Gustavo Adolfo Infante que se trató de un “amor a primera vista”.

Aun así, este momento de su vida definió una carrera de misterios y anécdotas con respecto al amor. Martínez fue el responsable de inspirar a la cantante a llamar “inútiles” a los hombres infieles.

“Se fue desde el viernes... sábado, y el domingo llegó... Entonces iba entrando al salón y estaba cantando, lo veo y me tocaba la música del estribillo y fue lo que se me ocurrió ‘¿Me estás oyendo inútil?’. La gente empezó a reírse y se vieron los unos a los otros, y ya se me quedó”, dijo la mexicana en entrevista.