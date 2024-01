Para reinventar la vida

Velia Vidal

“Los obstáculos para la lectura en mi territorio los veo como oportunidades. Les he leído completo a los mediadores de lectura de mi comunidad el manifiesto por la lectura de Irene Vallejo (ensayista española)”, comentó Velia, una de las 200 mujeres más influyentes del planeta de acuerdo con la BBC.

Daniel Mordzinski

“Las fotografías de Mordzinski fundan realidades que no podrán darse en otro medio”. Así piensa el escritor istmeño Carlos Wynter Melo sobre el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, quien presentó su libro Hotel Chile (Tusquets), dedicado a la amistad que tuvo con el chileno Luis Sepúlveda (1949-2020).

Adora todos los libros de Sepúlveda, desde Un viejo que leía novelas de amor a Patagonia Express, pasando por Mundo del fin del mundo. “Cada uno de sus libros fue una poderosa llamada al viaje y a la aventura”.

Compartieron travesías tanto en América como en Europa. Esas vivencias las reunieron luego en crónicas y libros. “En los viajes, Luis me contó historias increíbles que no escribió. Con su fallecimiento entendí que me hizo guardián de esas historias para ponerlas en imágenes”, comentó Mordzinski en La Manzana.

“Hotel Chile es un doble homenaje a nuestras tres décadas de amistad: la del amigo y compañero de muchos viajes y la del fotógrafo que ha tenido el privilegio, la suerte y la oportunidad de documentar, con total libertad creativa, la crónica subjetiva, personal y necesariamente sentimental de estos últimos 30 años”, explicó quien es el fotógrafo oficial de todos los Hay Festival de lengua española.

A lo largo de tantos lustros de cofradía compartió con Sepúlveda todas sus facetas: activista social, periodista, director de cine, novelista, poeta, amigo, hijo y padre.

Se encontraron por última vez en el festival literario “Correntes d’Escritas”, que ocurre en Póvoa de Varzim, al norte de Portugal. Era febrero de 2020.

Asistieron a ese llamado portugués de las letras escritores como Rosa Montero, Ana Luisa Amaral, Juan Gabriel Vásquez, Antonio Colinas, Mario Delgado Aparaín, Mario Lucio, Miguel Rojo, Manuel Valente, María do Rosario Pedreira, Carmen Yáñez y Luis Sepúlveda.

Por entonces, las autoridades sanitarias a nivel mundial hablaban cada vez con mayor preocupación de una enfermedad llamada Covid-19.

Como siempre cuando se encontraban había conversaciones interminables, mucho mate, vino y comida. “El coronavirus era algo chino y lejano. Pensábamos que éramos superhéroes y que eso no llegaría a Portugal”.

A los pocos días, Sepúlveda ingresó al hospital, donde estuvo recluido por mes y medio. “El 16 de abril de 2020 Luis nos dejó para hacer su último viaje. Quedé roto. No supe cómo salir de tanta tristeza”. Hasta que el duelo lo hizo en forma de un libro traducido a casi una docena de idiomas.