El nombre de Paris Hilton (17 de febrero de 1981) ha dado de qué hablar por más de dos décadas, por ser uno de los rostros más representativos de la cultura popular alrededor del mundo. Su vinculación con el imperio hotelero Hilton Hotels & Resorts por parte de su abuelo, la hizo rodearse de lujos desde temprana edad; sin embargo, la artista también se interesó en salir de su “burbuja” y conocer el otro lado de la sociedad, y se convirtió en empresaria. Debutó en televisión de reality con The Simple Life junto con Nicole Richie, y también como cantante en 2006 con su álbum Paris y su single Stars are Blind. Asimismo, mostró su vida en el documental de 2020, This is Paris. Hilton también es escritora, con una obra autobiográfica, Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose, coescrito por Merle Ginsberg, en el que ahondó en los pormenores de su vida como heredera. Y actualmente se sienta frente a su compañía, Slivington Manor Entertainment, que produjo Paris in Love. En su nuevo reality, que llega a la plataforma de Universal+ este 15 de octubre, Paris in Love, la empresaria da a conocer una faceta más de sí: la de esposa. El camino al altar y después del “sí, acepto”, es algo con lo que siempre soñó y logró conseguir junto con el escritor y empresario Carter Reum, con quien comenzó un noviazgo en 2019 y contrajo nupcias en 2022. Ahora, junto a sus hijos Phoenix y London, Hilton se adentra en las aventuras de la maternidad y la vida en familia. Hilton conversó en exclusiva con nuestro diario sobre el camino lleno de obstáculos y sorpresas hacia el altar.

¿Qué podemos esperar de esta nueva serie y en qué se diferencia de otros proyectos de los que formaste parte?

Paris in Love es muy diferente a cualquier cosa que haya hecho antes. En otros proyectos estaba haciendo un personaje y me estaba divirtiendo, obviamente, no estaba en casa, estaba viajando, entonces esta experiencia fue distinta. Para esta serie me encontraba en Los Ángeles con mi familia y era la primera vez que todos hacíamos algo juntos, así que fue muy divertido de capturar.

¿Cómo surgió la idea de filmar ‘Paris in Love’?

Cuando empecé a trabajar con mi productora, Slivington Manor Entertainment, también se inició un proceso en el que hablaba con mi equipo sobre qué proyectos podíamos realizar. Luego, hablé con mi esposo, Carter, y pensé que, como mi documental This Is Paris terminaba de una manera completamente diferente en cuanto a mi vida romántica, quería que mis fanáticos vieran que encontré mi final feliz en una nueva serie documental.

¿Cómo fue trabajar codo a codo junto a Carter como matrimonio?

Toda la experiencia fue definitivamente nueva para él, es un empresario muy serio que además viene de una ciudad muy pequeña, no estaba acostumbrado a las cámaras, a estar en el centro de la escena, pero al mismo tiempo sabía que yo tenía muchas ganas de hacer esta serie, comprendía lo importante que era esta producción para mí. Pudimos conversar y estar cómodos con el equipo de filmación en nuestra casa.

¿Cómo decidiste qué mostrar y qué no para la serie?

Filmamos muchos momentos increíbles, mágicos y románticos, que podrían haberse incluido, la boda misma podría haber durado 10 episodios, ya que duró tres días. De todos modos, intenté dejar casi todo lo que filmamos, porque eran registros de instantes muy especiales con mi familia.

¿Cómo definirás a Carter?

Él es mi alma gemela, no se parece a nadie a quien haya conocido; es tan amable conmigo. Es la primera persona a la que le brindé mi total confianza, a quien dejé entrar completamente a mi corazón. Es mi principal sostén y siempre me hace sentir bien, me hace sentir segura. Es maravilloso poder sentir lo que es realmente el amor; no lo había experimentado nunca.

¿Cómo fue la experiencia de producir tu propia serie?

Todo se trataba básicamente de filmar mi vida, estaba constantemente viajando, entonces la parte más compleja fue la de organizar mi cronograma, decidir qué momentos de mi vida iba a filmar y hacia dónde íbamos a ir con todo el equipo de rodaje, con los camarógrafos, porque nos movíamos constantemente. Finalmente, elegí los instantes clave y, como la serie se llama Paris in Love, la atención tenía que estar puesta en la boda y en los instantes previos, porque planear un casamiento tiene muchos aspectos que tenía ganas de mostrar.

¿Cómo ayudó el rodaje de esta serie a relacionarte con tu mamá?

En las últimas dos décadas me la pasé arriba de un avión la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando nos juntamos para filmar esta serie logramos pasar más tiempo la una con la otra; hacía muchos años que eso no sucedía. Vivimos momentos de mucha unión en los que me abrí y en los que le conté cosas que nunca le había dicho sobre situaciones de mi adolescencia. Esta serie nos ayudó a ambas a sanar mucho.

¿Qué consejo te hubieses dado a ti misma antes de empezar a filmar la serie?

Me hubiese aconsejado no estresarme en el camino hacia mi boda, disfrutar del momento, vivir el presente. Ese consejo me gustaría dárselo a todas las novias. Es tu día, disfrútalo y no te preocupes por lo que puedan llegar a estar pensando los demás. Todos están allí por ti. Esos tres días se pasaron muy rápido para mí; quizá me hubiese gustado sentarme, relajarme más y mirar todo lo que estaba pasando. Además, fue emotivo porque desde muy pequeña siempre quise casarme en la finca de mi abuelo, y haber podido hacer la boda ahí fue muy emocionante para mí porque lo habíamos perdido unos años antes; fue todo muy especial. Fue una boda épica con familiares y amigos acompañándome en momentos que voy a recordar toda la vida.

¿Cómo te imaginas que será tu vida dentro de diez años?